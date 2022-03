Mourinho soddisfatto a metà dopo la vittoria per leggera nel primo tempo e anche fortunata a cospetto della formazione neerlandese che ha sfiorato più volte il gol del vantaggio. Nella ripresa, invece, una situazione diversa con tutta È unsoddisfatto a metà dopo la vittoria per 1-0 sul Vitesse . Il tecnico portoghese lamenta una Roma tropponel primo tempo e anche fortunata a cospetto della formazione neerlandese che ha sfiorato più volte il gol del vantaggio. Nella ripresa, invece, una situazione diversa con tutta la squadra che ha alzato l'asticella . È una Roma, conclude Mou, che costruisce dal primo giorno e spera ora di vedere i frutti considerando che sono tornati tutti gli infortunati.

Nel primo tempo anche fortunati

Ad

Abbiamo controllato nel secondo tempo, mentre nel primo era immeritato il nostro vantaggio. Abbiamo avuto poco controllo della partita e fortuna in qualche occasione, ma poi nella ripresa abbiamo controllato molto bene

Serie A Vitesse-Roma 0-1, le pagelle: Mancini un gladiatore, Vina un disastro UN' ORA FA

Sérgio Oliveira da regista la convince?

Quando non c’è un regista puro, dobbiamo provare diverse dinamiche. Oggi Sérgio e Veretout nel primo tempo non hanno avuto molto possesso palla. Nel secondo è stato diverso, non perché Cristante ha giocato meglio di Veretout, ma perché tutti hanno giocato meglio. La squadra ha preso sicurezza, non ho mai avuto la sensazione che potessimo prendere gol. Nel primo tempo sarei stato felice se avessimo chiuso sullo 0-0

Sérgio Oliveira viene espulso durante Vitesse-Roma - Conference League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

State costruendo qualcosa di importante?

Cerchiamo di costruire dal primo giorno, ma ora abbiamo più stabilità. Spinazzola è l’unico infortunato e nelle prossime gare ci sarà qualche squalificato, ma siamo più compatti e abbiamo più soluzioni. La squadra è più pragmatica e oggi, nel momento di difficoltà, ha reagito bene

Mourinho: "Giocatori offesi dopo il mio sfogo? È una bugia"

UEFA Europa Conference League Fa tutto Sergio Oliveira: gol e rosso! La Roma supera 1-0 il Vitesse 4 ORE FA