Zorya-Roma, match valido per la seconda giornata del girone C di Conference League, si è concluso col punteggio di 3-0 in favore dei Giallorossi.

Vittoria voluta, cercata e trovata dalla banda di Mourinho, che in terra ucraina riceve una vitale iniezione di fiducia dopo l’amaro epilogo della stracittadina. A Zaporižžja Mourinho sceglie la via del turnover, concedendo spazio ai giovani: il nome più in evidenza è sicuramente quello del classe 2001 Ebrima Darboe, che dopo 6’ ricambia la fiducia del tecnico portoghese sfoderando l’assist per il vantaggio di El Shaarawy. Il Faraone si erge a mattatore di giornata, trascinando nel primo tempo un gruppo in pieno risparmio energetico con un gol e altre tre conclusioni insidiose dalla distanza.

Lorenzo Pellegrini in azione in Zorya-Roma - Conference League 2021/2022 - Imago Credit Foto Imago

Serie A Roma-Empoli: probabili formazioni e statistiche 8 ORE FA

I giallorossi chiudono la partita nella ripresa grazie al tandem britannico targato Smalling-Abraham al 64’ e 68’: prima il centrale insacca di testa da corner su sponda di Cristante, poi la punta punisce il portiere avversario sfruttando un rimpallo fortuito. Prestazione pragmatica e controllata da parte degli uomini di Mourinho, che portano a casa i tre punti amministrando saggiamente una gara giocata su ritmi blandi.

Tabellino

ZORYA-ROMA 0-3

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov (90’ Snurnicyn), Imerekov, Cvek, Khomcenovskyi; Buletsa (70’ Zahedi), Nazaryna, Kochergin; Kabaiev (83’ Lunyov), Gromov (90’ Owusu), Sayyadmanesh (70’ Cristian); All. Skrypnyk.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Calafiori, Smalling, Kumbulla, Ibanez; Cristante, Darboe (71’ Diawara); El Shaarawy (78’ Borja Mayoral), Pellegrini (77’ Villar), Carles Perez (63’ Zaniolo); Shomurodov (63’ Abraham). All. Mourinho.

Arbitro: Luis Godinho.

Gol: 6’ El Shaarawy (R), 64’ Smalling (R), 68’ Abraham (R)

Assist: Darboe (R), Cristante (R)

Ammoniti: Kumbulla (R), Rui Patricio (R)

La cronaca in 9 momenti chiave

6’ - GOL! EL SHAARAWY SBLOCCA IL MATCH! Assist illuminante di Darboe, che innesca con un filtrante la corsa di El Shaarawy: il Faraone dribbla il portiere e conclude a porta vuota.

18’ - RUI PATRICIO SVENTA IL TENTATIVO DI GROMOV! Primo intervento del portiere giallorosso: Gromov si guadagna un varco con una finta al limite dell'area e scarica un tiro poco convinto verso la porta della Roma. Rui Patricio blocca sicuro.

22’ - EL SHAARAWY VICINO ALLA DOPPIETTA! Il Faraone si mette in proprio: sterzata, accentramento e tiro a giro al limite della perfezione. Matsapura fa il miracolo.

29’ - SHOMURODOV SBAGLIA A TU PER TU COL PORTIERE! Pellegrini prende in controtempo la difesa ucraina e imbecca la corsa di Shomurodov, che prova l'infilata a tu per tu col portiere ma si fa deviare il tiro. Altro miracolo di Matsapura.

51’ - MATSAPURA SI OPPONE A EL SHAARAWY! Orrendo retropassaggio di Favorov, che permette a El Shaarawy di piombare sulla traiettoria del pallone. Il portiere anticipa il Faraone in uscita disperata.

57’ - CARLES PEREZ SFIORA IL RADDOPPIO SU IDEA DI DARBOE! Altro guizzo geniale del gambiano, che con un passaggio rasoterra anima la corsa di Carles Perez verso la porta. Il portiere Matsapura è costretto nuovamente al miracolo.

64’ - PALO DI ABRAHAM! Non passano nemmeno 60 secondi dal suo ingresso e l'inglese si fa subito sentire. Ottima sovrapposizione al limite dell'area e scarico che si stampa sul palo.

65’ - GOL! SMALLING RADDOPPIA PER I GIALLOROSSI! Cristante fa sponda su corner, l'inglese appoggia di testa sul secondo palo.

68’ - GOL! ABRAHAM FIRMA IL TRIS! Triangolazione nello stretto tra Pellegrini e Zaniolo, poi un rimpallo fortuito permette a Abraham di insaccare a tu per tu col portiere.

Il momento social

La statistica chiave

Per la prima volta nella storia la Roma vanta in una propria partita almeno 2 marcatori inglesi (Abraham e Smalling). Fonte: Opta.

Promosso

Stephan EL SHAARAWY: tremenda voglia di pressare; nel primo tempo inaugura un vero e proprio tiro a segno verso la porta avversaria. La volata con tanto di dribbling sul portiere certifica la sua crescita.

Esultanza El Shaarawy per il gol in Zorya-Roma - Conference League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Bocciato

Roger IBANEZ: non affonda mai sulla sua corsia, si limita al compitino.

Locatelli-Juve, che accoglienza! Applausi e l'abbraccio dei tifosi

UEFA Europa Conference League Mourinho: "Con lo Zorya farò turnover, alcuni necessitano di riposo" IERI A 17:46