Dopo la cocente sconfitta nel derby contro la Lazio, non c'è tempo di rifiatare per la Roma. La squadra di Mourinho deve pensare alla Conference League, la nuova coppa europea ideata dalla Uefa. Dopo l'esordio convincente contro il Cska Sofia, i giallorossi scendono in campo contro lo Zorya Luhansk in Ucraina per dare continuità ai risultati in ambito europeo. Sarà l'occasione per far rifiatare alcuni giocatori e per altri di mettersi in mostra e mettere in difficoltà Mou nelle scelte in campionato. Nessun precedente tra le due squadre.

Zorya Luhansk-Roma: probabili formazioni

Zorya Luhansk (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev. All. Skrypnyk

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. All. Mourinho

Arbitro: Luis Godinho (Portogallo)

Zorya Luhansk-Roma in Diretta TV e Live Streaming

Zorya Luhansk-Roma si giocherà giovedì 30 settembre 2021, alle 18:45, al Zaporizhzhya City Stadium di Zaporizhia (Ucraina). La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite). In Live Streaming su DAZN e SkyGo.

