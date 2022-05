José Mourinho c'è riuscito anche nella Città Eterna. Alla sua prima stagione a Roma, lo Special One è riuscito a fare la storia vincendo subito un trofeo internazionale, l'edizione d'esordio nel c'è riuscito anche nella Città Eterna. Alla sua prima stagione a Roma, lo Special One è riuscito a fare la storia vincendo subito un trofeo internazionale, l'edizione d'esordio nel proscenio europeo della Conference League , che tanto rimanda alla cara, vecchia Coppa delle Coppe, chiusa nel 1999 dal successo della Lazio. 12 anni dopo la leggendaria Champions League vinta con l'Inter del Triplete, una squadra italiana torna a vincere una Coppa Europea, la neonata Conference League, che arriva 50 anni dopo la Coppa Anglo-Italiana vinta nel lontano 1972 e 61 anni dopo la Coppa delle Fiere, l'antenata della Coppa UEFA, vinta contro il Birmingham.

"Finora sono stato fortunato vincendo tutte le mie finali europee: i miei giocatori hanno dato il meglio nelle finali che abbiamo raggiunto. Nel momento della verità, si sono fatti trovare pronti", aveva dichiarato il tecnico lusitano ai microfoni di Uefa. com. Una frase che può tranquillamente restare intatta ora che la Lupa ha alzato il suo primo trofeo UEFA della sua storia. Mourinho, insomma, al primo tentativo è riuscito a portare i colori giallorossi dove nessuno era mai riuscito.

José come il Trap, unici a vincere 5 trofei europei

Mourinho con questo successo storico, diventa il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni, con il portoghese che ha trovato il successo in UEFA Europa Conference League coi giallorossi, in Champions League (con Porto ed Inter) e in Coppa UEFA/Europa League (Porto e Manchester United). Mourinho proprio come il Trap, diventa anche il secondo allenatore a riuscirci vincendo almeno un trofeo UEFA in tre differenti decenni (2000-2010, 2011-2020, 2021-2030).

Mou, oltre Nils Liedholm e Ottavio Bianchi

Ce l'aveva quasi fatta Nils Liedholm, in quel 30 maggio del 1984: quella serata casalinga dell'Olimpico, tanto emozionante quanto dolorosa con l'1-1 in quella finale di Coppa dei Campioni, poi persa ai rigori per via degli errori dal dischetto di Bruno Conti e Ciccio Graziani. "Notte di sogni di Coppa dei Campioni" cantati anche da Antonello Venditti (presente a Tirana) in "Notte Prima degli Esami", incisa nel marzo di quell'anno, quando la Roma stava eliminando ai quarti di finale i tedeschi dell'Est della Dinamo Berlino.

Roma-Liverpool 1984 Credit Foto Imago

Poi l'incredibile rimonta contro gli scozzesi del Dundee United (0-2 all'andata, 3-0 al ritorno davanti ai propri tifosi), prima dell'atto conclusivo, in cui il lieto fine non è arrivato, sotto l'ipnosi praticata da "Spaghetti Legs" Bruce Grobbelaar. Non v'era riuscito nemmeno Ottavio Bianchi, nella finale (l'ultima, internazionale, per la Roma, prima di quella di Tirana) contro l'Inter di Giovanni Trapattoni, impostasi nelle gare di andata e ritorno. Altri tempi, decisamente. In cui il calcio italiano dominava ovunque.

Jürgen Klinsmann (Inter) e Sebastiano Nela (Roma) sotto gli occhi di Rudi Völler (Roma) nella doppia finale di Coppa Uefa 1990-91 (Imago) Credit Foto Imago

Quel tocco magico di José

Tornando allo Special One, Escluse le Supercoppe europee, Mou è arrivato in finale cinque volte con quattro squadre diverse: Porto, Inter, Manchester United e Roma. Ebbene, ha sempre vinto. Mister 100%. Un autentico tocco magico: condusse il Porto a vincere la Coppa UEFA nel 2003 con una finale incredibile contro il Celtic, vinta 3-2 ai supplementari e l'anno successivo realizzò qualcosa di magico l'anno dopo, portando la stessa squadra portoghese vincere la Champions League dei rimpianti per tante big europee. Quel Porto eliminò Manchester United, Olympique Lione, Deportivo la Coruña e poi in finale batté il Monaco di Deschamps. Quasi un miracolo per la squadra portoghese che di certo non partiva con i favori del pronostico.

Non gli riuscì lo stesso schema col Chelsea, ma poi ci provò e vinse con l'Inter in un congiuntura in cui i nerazzurri non erano in prima fila per la vittoria della Champions. Prima il Chelsea agli ottavi, poi il CSKA Mosca ai quarti, il Barcellona di Guardiola in semifinale e poi la memorabile vittoria di Madrid contro il Bayern Monaco. L'ultima competizione vinta da Mou, infine, è stata l'Europa League del 2017 col Manchester United quando batté un giovane e temibile Ajax. 2-0 il risultato finale nonostante lo United fosse privo di Ibrahimovic infortunato grazie alle reti di uno strepitoso Pogba e dell'attuale centrocampista della Roma Mkhitaryan.

José Mourinho in trionfo, è il primo allenatore a vincere tutti i trofei europei Credit Foto Getty Images

Tutte le finali europee di Mou

Competizione Partita Coppa UEFA 2003 Porto-Celtic 3-2 dts Supercoppa 2003 Milan-Porto 1-0 Champions 2004 Porto-Monaco 3-0 Champions 2010 Inter-Bayern 2-0 Supercoppa 2013 Bayern-Chelsea 7-6 dcr Europa League 2017 Man United-Ajax 2-0 Supercoppa 2017 Real-Man United 2-1 Uefa Conference League 2022 Roma-Feyenoord - 1-0

Tabù Supercoppa

Mou ha dunque sempre vinto le finali europee disputate, tranne le Supercoppe. Perse col Porto - post Coppa UEFA - contro il Milan con Shevchenko a regalare un trofeo europeo in più ad Ancelotti. Non disputò invece la Supercoppa europea dopo la vittoria della Champions perché si era già trasferito al Chelsea. Idem con l'Inter: dopo la vittoria della Champions volò il giorno dopo in direzione Madrid. Tornò al Chelsea nel 2013 e disputò subito la Supercoppa per lui, ma la perse contro il Bayern di Guardiola. 2-2 pirotecnico con gol di Ribéry e Fernando Torres, poi di Hazard e Javi Martínez ai supplementari. Ai rigori fu decisivo l'errore di Lukaku. Si giocò la Supercoppa anche col Manchester United dopo l'Europa League vinta, ma fu sconfitto 2-1 dal Real Madrid. Un autentico tabù, al pari della FA CUP in Inghilterra...

Le altre finali perse

Chelsea-Manchester United 1-0 (FA CUP 2018)

Arsenal-Chelsea 1-0 (Community Shield 2015)

Real Madrid-Atletico Madrid (Copa del Rey 2013)

Barcellona-Real Madrid (Supercoppa di Spagna 2012)

Bilancio complessivo finali nazionali/internazionali (17/25)

