CONFERENCE LEAGUE, Josè Mourinho: "Chiedo ai tifosi di non essere spettatori ma giocatori"

CONFERENCE LEAGUE, Le parole di Josè Mourinho in vista della semifinale di Conference League tra Roma-Leicester. Tutti gli occhi sono sullo stadio Olimpico, sold out per l'occasione e l'allenatore portoghese non manca di caricare l'ambiente: "I tifosi ci sono stati vicini in tutti i momenti quest'anno, venite domani per giocare con noi la partita".