Roma di José Mourinho, una partita necessaria per confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite ufficiali dei giallorossi. Giovedì alle 19:00 si torna all'Olimpico, dove davanti al pubblico di casa la Roma andrà a caccia del pass per la fase a gironi di Conference League dopo la Trabzonspor. Due vittorie - quella europea e l'esordio vincente in "Siamo in un momento dove abbiamo bisogno di giocare. Abbiamo fatto un buon pre campionato, ho dato i minuti a tutti. Dobbiamo fare attenzione con chi ha avuto infortuni in passato, ma c'è anche chi ha bisogno di minuti per trovare il ritmo. Non è il momento di fare tanti cambi". Novanta minuti che segneranno il cammino europeo delladi, una partita necessaria per confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime uscite ufficiali dei giallorossi. Giovedì alle 19:00 si torna all'Olimpico, dove davanti al pubblico di casa la Roma andrà a caccia del pass per ladopo la vittoria per 2-1 strappata nella gara d'andata contro il. Due vittorie - quella europea e l'esordio vincente in campionato contro la Fiorentina - che hanno confermato l'ottimo momento di una squadra ben poco rimaneggiata nel corso delle ultime settimane, motivo per cui lo stesso José Mourinho ha annunciato come - anche per la sfida di ritorno contro i turchi- non saranno previsti clamorosi stravolgimenti:

Sulla sfida contro il Trabzonspor

"Il nostro obiettivo è sempre vincere, indipendentemente dal risultato dell'andata. Sappiamo che ci serve il pareggio, ma possiamo pensarci dall'ottantesimo non prima. Non cambierò tanto perché voglio vincere".

Su Lorenzo Pellegrini

"Lorenzo può fare tutto. Se noi avessimo tre Pellegrini giocherebbero tutti allo stesso tempo, senza nessuno in panchina. E' molto funzionale e si può adattare a tanti ruoli. L'altro giorno ha fatto anche del lavoro sulla fascia destra creando l'assist per il palo di Abraham. Lorenzo è intelligente e capisce il gioco, ha capito il mio gioco. Se ce ne fossero tre giocherebbero tutti e tre".

Sul rapporto coi tifosi

"Noi come squadra dobbiamo creare questa empatia e se ogni tanto non possiamo giocare bene, i tifosi possono accettare un risultato negativo ma delle cose non sono negoziabili. I tifosi capiscono l'atteggiamento e l'interpretazione, ma anche il modo di essere professionisti. Questa empatia siamo noi che dobbiamo crearla. Il rapporto sarà una conseguenza di come noi stiamo in campo. Non dobbiamo chiedere nulla ai tifosi, daranno quello che è giusto dare in base a quello che noi trasmetteremo".

Sugli obiettivi della Roma

"Il nemico è il Trabzonspor e da venerdì sarà la Salernitana. Non siamo in condizione di dire quali sono gli obiettivi. Siamo una squadra in crescita e che si deve sviluppare. Non possiamo dire che una squadra o un'altra sia il nostro nemico. Il focus sarà sempre sulla prossima gara. Domani sarà più importante di domenica. Non penso a tanti cambi per questo, per noi domani è la partita".

