José Mourinho, va a caccia di rivincite e di una semifinale in UEFA Conference League che gli permetterebbe di proseguire il sogno di diventare l’unico allenatore ad aver vinto tre diverse competizioni UEFA (attualmente può vantare 2 Champions League vinte con Porto e Inter e 2 Coppa Uefa/Europa League ottenute con Porto e Manchester United) e di diventare uno dei pochissimi allenatori a potersi fregiare di aver vinto un trofeo alla prima stagione alla guida della Roma. Sulla strada dei giallorossi però c’è , va a caccia di rivincite e di una semifinale in UEFA Conference League che gli permetterebbe di proseguire il sogno di diventare l’unico allenatore ad aver vinto tre diverse competizioni UEFA (attualmente può vantare 2 Champions League vinte con Porto e Inter e 2 Coppa Uefa/Europa League ottenute con Porto e Manchester United) e di diventare uno dei pochissimi allenatori a potersi fregiare di aver vinto un trofeo alla prima stagione alla guida della Roma. Sulla strada dei giallorossi però c’è il Bodo Glimt , la squadra che cinque mesi e mezzo fa rifilò allo Special One, la più pesante sconfitta della sua carriera sportiva . Rispetto a quel 21 ottobre però la Roma ha cambiato pelle, i giallorossi in campionato cavalcano una striscia di 10 risultati utili consecutivi e hanno grande sete di riscatto e di rivalsa.

"Il Bodo ha cambiato alcuni giocatori, ma il modo in cui giocano è lo stesso. Il profilo non è molto diverso. Le dinamiche di squadra sono simili, sono in una buona condizione e si sono preparati per la nuova stagione. Saranno preparati come in passato, ma credo che noi andremo molto meglio rispetto alla fase a gironi e spero questo faccia la differenza. Quanto temo il sintetico? il calcio si gioca sull'erba, altrimenti è uno sport differente. Il clima sarà difficile da affrontare, ma sul campo mi lamento anche quando il nostro campo di casa è in cattive condizioni. Non sono l'unico a lamentarsi. Ma non ci sono scuse, noi vogliamo qualificarci alla semifinale e dobbiamo concentrarci su questo. E rispettiamo il Bodo, che ha giocato bene anche sul campo in erba. Va ricordato che abbiamo subito qualche torto arbitrale, ma sono un'ottima squadra e li rispetto”.

Ad

UEFA Europa Conference League Bodo Glimt-Roma: probabili formazioni e dove vederla in Tv 04/04/2022 A 10:59

"Brutto che il calcio italiano abbia solo Atalanta e Roma a rappresentarle"

“Sarebbe meglio per noi se anche altre squadre italiane fossero in Europa, ma la verità è che ora ci siamo noi e l'Atalanta. Vediamo se possiamo fare qualcosa di positivo. Penso che noi possiamo farcela e che anche l'Atalanta può far bene”.

Mou: "Zeman? Io ho vinto 25 titoli, lui 2 Serie B non rispondo"

UEFA Europa Conference League Bodo Glimt-Roma: probabili formazioni e dove vederla in Tv 04/04/2022 A 10:59