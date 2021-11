Non abbiamo fatto una grande partita, abbiamo commesso tanti errori tecnici soprattutto in costruzione nel primo tempo. Anche davanti abbiamo avuto tante difficoltà con Zaniolo e Abraham. Si può parlare di tutto, tecnica e tattica, ma ci mancano due rigori netti". Ai microfoni di Sky Sport José Mourinho commenta così il Lui (l'arbitro, ndr) adesso va tranquillo in Grecia e io non ho problemi con lui. Magari però in Conference League ci sono arbitri scarsi, che iniziano a livello internazionale, non lo so. All'andata non ho parlato di arbitri, ma ora due rigori netti sono tanti". ". Ai microfoni di Sky Sport José Mourinho commenta così il 2-2 contro il Bodo Glimt all'Olimpico in Conference League : "".

Sulle difficoltà a fare gol

"Sì, è vero. Non siamo in un gran momento. Quello che fa più gol è El Shaarawy. Tra Abraham, Zaniolo e Shomurodov non hanno grande fiducia. Ma dovremmo anche parlare dei tanti errori arbitrali. Solamente se penso alle partite contro Milan e Juventus, penso a quanti punti abbiamo perso".

Sulle scelte in difesa

"Senza Vina ho fatto giocare Ibanez come terzino sinistro, ma poi centrale chi potevo mettere? Dopo la prima partita dovevo proteggere Kumbulla, non era la partita per lui. Ha giocato Cristante lì".

Sui fischi dei tifosi

"Non li ho sentiti, ero concentrato sulla partita. Non sono lì per giudicare o sentire".

Sugli errori arbitrali

"Senza Var o con Var con noi non cambia niente. Ora c'è bisogno di un break perché non siamo in grande fiducia".

Sul Bodo Glimt

"Non mi è piaciuto, ha segnato due volte con due tiri. Si erano organizzati per non perdere la partita, guadagnando tempo. Hanno avuto la fortuna che gli arbitri non sbagliano mai a favore nostro. Meritavamo di vincere, ma è un buon risultato per loro. Complimenti".

Mourinho: "Roma è una piazza difficile, ora capisco perché"

