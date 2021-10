Calcio

Mourinho: "Sconfitta per 6-1? La 2ª squadra della Roma ha meno qualità del Bodo Glimt"

CONFERENCE LEAGUE - José Mourinho in conferenza dopo la sconfitta storica contro il Bodo Glimt, la più umiliante della sua carriera, si prende le colpe: "Sono stato io a scegliere un turnover massiccio per far rifiatare chi gioca sempre, in A siamo la squadra che gioca di più con gli stessi giocatori ma le nostre seconde linee hanno meno qualità rispetto alla prima squadra del Bodo".

