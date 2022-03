Calcio

Mourinho verso Roma-Vitesse, su Zaniolo risate in conferenza stampa: "Riposa? E perché?"

CONFERENCE LEAGUE - Divertente scambio di battute tra un cronista e l'allenatore della Roma alla vigilia della sfida dell'Olimpico contro il Vitesse, match valido per il ritorno degli ottavi. Tutto nasce da una domanda sul possibile turno di riposo per Zaniolo in vista della Lazio: "Ha già riposato 25 minuti in Olanda, perché dovrebbe riposare? Non mi torna, perché lui e non qualcun altro...?".

00:01:52, un' ora fa