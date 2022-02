Un gol - come dinamica - molto simile alla celeberrima Mano de dios con cui Diego Armando Maradona fece piangere l'Inghilterra ai quarti di finale dei Mondiali di Messico '86. L'ha messo a segno Ibrahima Wadji, 26enne attaccante senegalese del Qarabag al 37' del primo tempo del match contro il Marsiglia valido per il ritorno degli spareggi di Conference League . Un colpo secco di mano ad anticipare Mandanda, beffato in uscita, per la rete del provvisorio 1-1. Inevitabili e furiose le proteste dei giocatori del Marsiglia , che hanno chiesto giustizia all'arbitro polacco Frankowski (in Conference League, lo ricordiamo, non c'è il VAR) dopo che questi aveva concesso il gol non accorgendosi del tocco di mano dell'attaccante del Qarabag.