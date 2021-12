Calcio

Rabbia Antonio Conte: "Meritiamo di giocarci la qualificazione contro il Rennes!"

UEFA CONFERENCE LEAGUE - Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Leicester torna sulla decisione contraversa della UEFA di non far giocare la partita contro il Rennes, annullata a causa dei contagi da Covid: "Non siamo riusciti a giocarla per un problema importante che non dipende da noi".

00:00:57, un' ora fa