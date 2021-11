Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Roma e Bodo Glimt (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 4ª giornata della Conference League arbitrato dal signor Anastasios Papatreou. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio "Olimpico" di Roma.

La moviola di Roma-Bodo Glimt

47' RIGORE SOLARE NEGATO ALLA ROMA - Il primo errore da matita blu dell'arbitro arriva al minuto 47' quando Moe intercetta nettamente con l'avambraccio un pallone in area di rigore, nel tentativo di anticipare di testa El Shaarawy. Tocco di mano nettissimo ma incredibilmente nè l'arbitro, nè gli assistenti vedono nulla. Norvegesi graziati.

72' ALTRO TOCCO DI MANO, ALTRO RIGORE NEGATO - Sugli sviluppi di un corner, questa volta è Konradsen a deviare con il braccio largo il pallone, proteste vibranti dei giocatori giallorossi increduli ma Papatreou incredibilmente anche in questo caso lascia correre. Nuova topica da parte degli arbitri che senza il VAR (a differenza di Europa League o Champions League, qui non è prevista l'aiuto della tecnologia) commettono un altro errore grave ai danni della squadra di Mourinho.

92' MANCINI GIU' IN AREA, NUOVE PROTESTE DELLA ROMA - Nel forcing finale, capitan Mancini staziona come centravanti e su un cross da destra, il difensore viene stretto in un sandwich tra due difensori e crolla a terra. Papatreou fischia un fallo in attacco per i giallorossi ma i replay evidenziano come ci potesse stare un penalty anche in questo caso.

