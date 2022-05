Calcio

Roma-Feyenoord, Mourinho pre finale: "Questa finale è per la gente: sono meno egocentrico e più per il club"

UEFA CONFERENCE LEAGUE - Nel media day a una settimana dalla finale José Mourinho ha parlato di cosa rappresenti per lui questa finale: "Mi ha emozionato, ma più per la gente e quel che significa che per me: sono meno egocentrico, più uomo club".

00:01:24, 35 minuti fa