Sarà Roma-Feyenoord la finale della prima edizione di Conference League: il match si disputerà mercoledì 25 maggio alle ore 21 all'Arena Kombëtare di Tirana, impianto inaugurato nel 2019 e in grado di ospitare 21.690 spettatori. I giallorossi di José Mourinho si presentano alla sfida dopo avere eliminato il Leicester nella doppia semifinale (1-1 in Inghilterra all'andata e 1-0 all'Olimpico nel match di ritorno), mentre il Feyenoord ha avuto la meglio sul Marsiglia (3-2 all'andata e 0-0 al ritorno al Velodrome). La Roma torna a giocare una finale europea dopo un'astinenza che durava da 31 anni: l'ultima apparizione risale al 1991 in Coppa Uefa contro l'Inter. Gli olandesi, invece, cercheranno di rivincere una coppa dopo 20 anni: nel 2002 alzarono al cielo la Coppa Uefa, ultimo titolo europeo della loro storia.