La Roma batte 4-0 i norvegesi del Bodo/Glimt , ribalta l'1-2 dell'andata e si qualifica alle semifinali di Conference League. I giallorossi, vista l'eliminazione dell'Atalanta ai quarti di finale di Europa League per mano del Lipsia , restano l'unica squadra italiana ancora in corsa nelle coppe europee. La formazione allenata da José Mourinho, per raggiungere la finale in programma mercoledì 25 maggio alla National Arena di Tirana, dovrà superare un ostacolo molto duro: in semifinale, infatti, la Roma affronterà gli inglesi del Leicester che ai quarti hanno eliminato il PSV Eindhoven. L'altra semifinale, invece, vedrà protagoniste Feyenoord e Marsiglia.