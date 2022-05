Un momento emozionante, sentito sia dai tifosi della Roma sia da quelli del Leicester.ha mantenuto la promessa di qualche giorno fa e giovedì sera era all'Olimpico per la semifinale di ritorno di Conference League, poi vinta dai giallorossi 1-0 . Come un tifoso comune ha superato il tornello e insieme alla moglie ha fatto il percorso verso la tribuna Monte Mario. A pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, Ranieri è stato inquadrato dai maxischermi dell'Olimpico. A quel punto tutti gli oltre 63mila tifosi - sia della Roma che i 3500 del Leicester - si sono alzati in piedi per tributargli un'emozionantissima standing ovation. Ranieri si è alzato in piedi e visibilmente commosso ha ringraziato. Ecco il video: