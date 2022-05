Uno stadio Olimpico di nuovo sold out (ormai una piacevole abitudine di questa parte finale di stagione) fa da cornice a Roma-Leicester , semifinale di ritorno di Conference League che mette in palio la qualificazione alla finale di Tirana in programma mercoledì 25 maggio. Si parte dall'1-1 di una settimana fa al King Power Stadium, maturato grazie ai gol di Pellegrini per il momentaneo vantaggio giallorosso e all'autorete di Mancini per il pari degli inglesi. In caso di passaggio del turno, la Roma tornerebbe a disputare una finale europea dopo un'attesa di 31 anni: l'ultima risale infatti al 1991 contro l'Inter in Coppa Uefa (nella doppia sfida di andata e ritorno ebbero la meglio i nerazzurri). José Mourinho insegue invece la sua ottava finale nelle competizioni europee. Arbitra l'incontro il serbo Srdjan Jovanovic.