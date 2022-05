Si preannuncia un'altra grande serata all'Olimpico giovedì sera: la Roma ospita il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League e, dopo l'1-1 dell'andata al King Power Stadium , la qualificazione alla finalissima di Tirana è ancora in bilico. Come già successo nelle recenti sfide contro Salernitana, Bodo/Glimt e Bologna , i tifosi giallorossi risponderanno in massa e riempiranno l'Olimpico in ogni ordine di posto: ci si attende, insomma, un altro sold out in una stagione che - comunque vada a finire - pare avere rafforzato ancora di più il legame tra i romanisti e la squadra.

Attesi a Roma circa 3.500 tifosi inglesi

Ad

Il clima nella capitale - non solo allo stadio - sarà caldissimo e non si nasconde una certa apprensione per l'arrivo in città di circa 3500 tifosi inglesi al seguito del Leicester. La macchina della sicurezza - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - si è già messa in moto: i sostenitori inglesi saranno convogliati a Villa Borghese e da lì verranno scortati verso lo stadio Olimpico. I cancelli apriranno intorno alle 18.30, ma non è escluso un anticipo per evitare assembramenti e consentire un flusso migliore. L'augurio è che possa ripetesi il copione visto nel match d'andata quando tra gli inglesi e i circa 1600 tifosi romanisti presenti a Leicester non si verificarono scontri di alcun tipo.

UEFA Europa Conference League Roma-Leicester: probabili formazioni e dove vederla in Tv IERI A 10:32

Mou e il vino regalato da Rodgers: "Piangeva per quanto l'ha pagato"

Serie A Roma-Bologna 0-0, pagelle: male Afena-Gyan 01/05/2022 A 21:06