Calcio

Roma, Mourinho: "A me piace tanto stare a Roma. Fare come Ferguson? Significa 79 anni... Difficile"

UEFA CONFERENCE LEAGUE - Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato nel media day a una settimana dalla finale col Feyenoord. Sul suo futuro, lui a Roma come Ferguson allo United: "Significhrebbe 20 anni, arrivare a 79 anni... Difficile. Però a me piace tanto stare a Roma e mi vedo qui per altri 2 anni".

00:01:52, 28 minuti fa