Ha un che di curioso che l’avventura della Roma di José Mourinho, nella sua prima, vera, uscita ufficiale, incominci da un porto che per la sua importanza strategica del passato è stato in grado di diventare un detto della lingua italiana. Trebisonda, Turchia, Mar Nero, è la città e la casa del Trabzonspor, dove giovedì sera avrà ufficialmente il via l’avventura del tecnico portoghese sulla panchina dei giallorossi in una gara con già in palio qualcosa.

La Roma inizia la sua stagione alle prese con un progetto – il terzo differente negli ultimi 5 anni, passando per giunta per due proprietà diverse – affidandosi a colui che fino a qualche tempo fa era noto per essere il più sicuro dei navigatori. Il curriculum e le conquiste da capitano di venture di José Mourinho, partito da modeste imbarcazioni e passato per imperiali vascelli, è noto. Così come lo sono le ultime meno fortunate avventure nei mari della Premier League, dove a Manchester prima ma soprattutto a Londra poi – sponda Tottenham – il portoghese sembra aver smarrito quel magic touch al timone, rimanendo a secco di porti in cui festeggiare un trofeo per la prima volta in carriera.

Jose Mourinho in un'espressione facciale non esarramente convinta sulla panchina del Tottenham, prima e unica esperienza senza trofei Credit Foto Getty Images

A Roma, in qualcosa di magico, Mourinho è in qualche modo già riuscito: piazzare l’acquisto più costoso nella storia del club nonostante la nota ufficiale al 30 giugno 2021 evidenziasse un provare a ricostruire quel qualcosa che a Roma nemmeno troppo tempo fa è passato, ma è durato il tempo di un sospiro, consumato e dimenticato con la passione che fomenta e al tempo stesso brucia da sempre sogni e speranze della Capitale. : piazzare l’acquisto più costoso nella storia del club nonostante la nota ufficiale al 30 giugno 2021 evidenziasse un indebitamento finanziario netto pari a 311,7 milioni di euro . Ma i Friedkin evidentemente dietro Mourinho hanno voluto davvero iniziare un progetto; e i 40 milioni per Tammy Abraham – ma anche i 20 per Eldor Shomurodov – sono due indizi che lasciano per lo meno sperare, che indicano una determinata prospettiva; sembrano due pedine, insomma, su cuiquel qualcosa che a Roma nemmeno troppo tempo fa è passato, ma è durato il tempo di un sospiro, consumato e dimenticato con la passione che fomenta e al tempo stesso brucia da sempre sogni e speranze della Capitale.

Pinto e Tammy Abraham nella prima foto ufficiale alla firma del contratto con la Roma (Foto sito ufficiale AS Roma) Credit Foto From Official Website

Champions, e non Europa. Ma tant’è, oggi, lo scenario a Roma è differente: le ambizioni si sono ridimensionate, i conti si sono fatti più poveri, quel che di buono fatto è un lontano ricordo e la realtà della 'League' si chiama Conference, ovvero il neonato progetto UEFA destinato a chi in Italia arriva settimo. Non esattamente l’elite che aveva sfiorato la Roma e a cui certamente era abituato Mourinho, ma una realtà dei fatti a cui entrambe le parti si sono dovute arrendere, guardandosi con lucidità allo specchio: la società giallorossa consapevole che in qualche modo si doveva ripartire per l’ennesima volta; il tecnico portoghese consapevole che meglio di Roma, nonostante tutto, in questo momento, non avrebbe potuto trovare. Ritrovare entusiasmo, certo, era qualcosa che serviva. Non tanto in termini di realtà – i tifosi in pieno lockdown che spingevano il pullman prima della semifinale di Manchester li ricordiamo tutti – quanto di concetto. Il progetto Fonseca era già naufragato al termine del secondo anno esattamente come aveva fatto quello Di Francesco, che tre anni prima la semifinale l’aveva fatta addirittura in una ‘League’ che si chiamava, e non. Ma tant’è,: le ambizioni si sono ridimensionate, i conti si sono fatti più poveri, quel che di buono fatto è un lontano ricordo e la realtà della 'League' si chiama, ovvero il neonato progetto UEFA destinato a chi in Italia arriva settimo. Non esattamente l’elite che aveva sfiorato la Roma e a cui certamente era abituato Mourinho, ma una realtà dei fatti a cui, guardandosi con lucidità allo specchio: la società giallorossa consapevole che in qualche modo si doveva ripartire per l’ennesima volta; il tecnico portoghese consapevole che meglio di Roma, nonostante tutto, in questo momento, non avrebbe potuto trovare.

José Mourinho in vespa a Trigoria: le immagini di uno spot per la Roma Credit Foto Getty Images

La sensazione dunque è che ognuna delle due parti servirà all’altro per provare a ritornare laddove furono; consapevoli delle difficoltà del viaggio, delle insidie delle acque meno note, dei porti scomodi, delle luci di una periferia da fronteggiare con umiltà e pazienza. Non bisognerà, insomma, alle prime difficoltà, perdere la Trebisonda: quel faro sul Mar Nero che nell’antichità fu fondamentale per tutti i naviganti che viaggiavano sulla rotta tra Europa e Medio Oriente. Da lì il detto. Da qui il leitmotif a cui si dovranno attenere società, squadra, allenatore ma soprattutto ambiente nell’immediato futuro.

