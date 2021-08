Calcio

Roma, Mourinho su Lorenzo Pellegrini: "Può fare tutto, se ne avessi 3 giocherebbero tutti e 3"

CONFERENCE LEAGUE - Il tecnico della Roma tesse lodi del centrocampista: "Capisce il gioco, è intelligente. Se avessi 3 Pellegrini in squadra credo che giocherebbero tutti e 3, non ne lascerei in panchina neanche uno".

00:01:09, 32 minuti fa