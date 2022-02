Il sorteggio degli ottavi di finale dell'edizione 2021-22 di Conference League è in programma venerdì 25 febbraio alle ore 13 a Nyon. L'Italia sarà rappresentata dalla Roma , che ha guadagnato l'accesso diretto in qualità di vincitrice del Girone C davanti a Bodo/Glimt, Zorya e CSKA Sofia. Le altre 7 vincitrici dei gruppi sono AZ Alkmaar, Basilea, Copenhagen, Feyenoord, Gent, LASK e Rennes. Queste 8 squadre sfideranno le 8 formazioni che hanno superato gli spareggi. Le sfide di andata sono in programma giovedì 10 marzo, quelle di ritorno giovedì 17 marzo.

Le possibili avversarie della Roma

I giallorossi di José Mourinho , quindi, se la vedranno contro una tra Bodo/Glimt, PSV Eindhoven, Partizan Belgrado, Marsiglia, Leicester, Slavia Praga, Vitesse e Paok Salonicco. Non potranno affrontarsi tra loro squadre dello stesso Paese. Le vincitrici dei gironi (e quindi anche la Roma) giocheranno la gara di ritorno in casa. La finale della prima edizione di Conference League è in programma il 25 maggio 2022 alla National Arena di Tirana.

Dove vedere il sorteggio in diretta tv

Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, in streaming su Sky Go, NOW e DAZN. Anche il sito ufficiale e il canale Youtube dell'UEFA trasmetteranno il sorteggio in diretta.

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

