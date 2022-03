Lace l'ha fatta. Anche se a fatica, il pareggio per 1-1 sul Vitesse ha permesso alla squadra didi qualificarsi per i quarti di finale della Conference League. E, ora che abbiamo le “migliori” 8, non mancheranno le avversarie temibili. Tra gli olandesi delai francesi dell'. Si terrà venerdì 18 marzo alle ore 15 il sorteggio dei quarti: per l'occasione sarà definito anche il tabellone delle semifinali e verrà determinata la squadra che - pro forma - disputerà "in casa" la finale in programma mercoledì 25 maggio alladi. Il sorteggio è aperto: non sono previste teste di serie e saranno possibili sfide tra squadre della stessa nazione se presenti. I quarti di finale si disputeranno tra giovedì 7 aprile (andata) e giovedì 14 aprile (ritorno). Le semifinali sono invece programmata per giovedì 28 aprile (andata) e giovedì 5 maggio (ritorno). Chi affronterà la