1) Mou, già leader nelle piccole cose

lo Special One ha in mano tutto. Lo si evince dal rapporto con i giocatori, da come esulta anche quando la partita è portata a casa (vedasi la reazione al gol di El Shaarawy), da come si muove in panchina. E soprattutto da come influisce su ogni aspetto in casa giallorossa. Un esempio su tutti: Mourinho è già il padrone della Roma. Lo dimostra nelle piccole e nelle grandi cose. Senza fare previsioni su quelli che potranno essere i risultati finali, il primo giudizio è questo:. Lo si evince dal rapporto con i giocatori, da come esulta anche quando la partita è portata a casa (vedasi la reazione al gol di El Shaarawy), da come si muove in panchina. E soprattutto da come influisce su ogni aspetto in casa giallorossa. Un esempio su tutti: dopo la partita contro la Fiorentina , ai microfoni il portoghese aveva detto di non gradire il fatto che l’inno partisse con i giocatori nel tunnel. Risultato: contro il Trabzonspor la musica ha attaccato non appena la squadra è entrata sul terreno di gioco. Con Mou in panchina a cantare.

2) Il nuovo atteggiamento: fase difensiva aggressiva

la fase difensiva porta con sé anche aggressività, “cattiveria”, intensità. Lo stesso tecnico, C’è poi la Roma come squadra che deve scendere in campo, giocare a calcio e vincere le partite. E anche qua la mano del nuovo tecnico è già ben visibile, in attesa che il livello degli avversari salga e la stagione entri nel vivo, con tutto quello che ciò comporta. Contro il Trabzonspor i giallorossi non hanno disdegnato l’attesa e hanno concesso senza troppi capricci l’iniziativa agli avversari, come successo per larghi tratti anche contro la Fiorentina. Una costante delle squadre di Mou, maLo stesso tecnico, in fase di presentazione , aveva ammesso che il primo obiettivo fosse dare sicurezza dietro: la strada è tracciata.

3) Roma elettrica, Abraham capopopolo

una Roma frizzante e trascinata dai capipopolo. Uno su tutti: Tammy Abraham. Carismatico, volenteroso, espressivo e, di conseguenza, comunicativo. Manna dal cielo per un pubblico affamato di sgasate emotive, come quello giallorosso. L’inglese deve ancora trovare il primo gol ed è stato fermato dal palo, Un altro aspetto interessante è la simbiosi che si è creata tra pubblico e giocatori. Con Mourinho a fare da tramite e da collante, ma contro il Trabzonspor si è vista ancora. Carismatico, volenteroso, espressivo e, di conseguenza, comunicativo. Manna dal cielo per un pubblico affamato di sgasate emotive, come quello giallorosso. L’inglese deve ancora trovare il primo gol ed è stato fermato dal palo, come contro la Fiorentina . Ma l’ex Chelsea è il volto della nuova Roma.

4) Zaniolo, un gol per la rinascita

Nuova Roma che parte da Nicolò Zaniolo, il cui gol è stato il momento catartico della serata dell’Olimpico. Una rete che sa di rinascita e di ripartenza, dopo un periodo buio con i gravi infortuni e il forfait agli Europei. Il fantasista è tornato, la zampata mancina per il 2-0 può davvero essere il momento di svolta. Come dimostrato dalle reazioni: in primis quella del ragazzo (emozionato a terra), poi quella dei compagni, corsi immediatamente ad abbracciare Zaniolo e a fargli sentire tutto il loro calore.

5) La coppa può essere un obiettivo

E ora c’è curiosità nel vedere la Conference League al suo esordio nel panorama calcistico europeo. La Roma ha raggiunto la fase a gironi e la domanda sorge spontanea: dove possono arrivare i giallorossi? Sulla carta, gli uomini di Mourinho possono ambire ad arrivare fino in fondo. Non mancano squadre interessanti e pericolose, come Tottenham, Rennes e Feyenoord, ma la Roma ha tutto per provare a vincere la coppa. Sempre che il campionato non tolga troppe energie fisiche e mentali ai giallorossi.

