Giornata di sorteggi per Champions League , Europa League e Conference League. A Nyon, a partire dalle ore 12, saranno delineati i tabelloni di quarti di finale e semifinali delle tre coppe europee. Si comincia con la Champions: tra le 8 squadre qualificate, purtroppo, non ci sono formazioni italiane . Ricordiamo che il sorteggio è aperto: non sono previste teste di serie e sono possibili sfide tra squadre dello stesso Paese. L'Italia è rappresentata da due squadre: in Europa League c'è ancora in corsa l'Atalanta che agli ottavi ha eliminato il Bayer Leverkusen e che ai quarti affronterà il Lipsia, mentre in Conference League la Roma è riuscita a superare lo scoglio degli ottavi eliminando a fatica gli olandesi del Vitesse.

Ore 14.30 - Quasi pronti al sorteggio

Ad

Oggi oltre ai sorteggi dei quarti, verranno sorteggiati anche gli accoppiamenti delle semifinali e verrà stabilito, pro forma, chi sarà la squadra ospitante nella finale di Tirana del 25 maggio. In pratica già da oggi avremo il tabellone completo della fase conclusiva della coppa. Non ci saranno teste di serie né vincoli geografici.

UEFA Europa Conference League Mourinho: "Qualcuno è già fuori, noi siamo ai sorteggi" 15 ORE FA

Ore 14.00 - Conference League: alle 15 il sorteggio dei quarti

Per chiudere la giornata europea dedicata ai sorteggi manca solo la Conference League. Alle 15 a Nyon verranno definiti i tabelloni di quarti di finale e semifinali. Riflettori puntati naturalmente sulla Roma che pescherà una tra Bodo/Glimt, Feyenoord, Leicester, Marsiglia, PAOK Salonicco, PSV Eindhoven e Slavia Praga.

Ore 13.48 - Europa League: definita la finalista che giocherà "in casa"

Il sorteggio ha definito anche la squadra che - pro forma - sarà considerata padrona di casa nella finale di Europa League in programma mercoledì 18 maggio allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia: sarà una tra West Ham, Lione, Eintracht Francoforte e Barcellona.

Ore 13.47 - Europa League: così le semifinali

1) Lipsia/Atalanta vs Braga/Rangers

2) West Ham/Lione vs Eintracht/Barcellona

Ore 13.45 - Europa League: il quadro dei quarti

Lipsia-Atalanta

Eintracht Francoforte-Barcellona

West Ham-Lione

Braga-Glasgow Rangers

Ore 13.44 - Braga-Glasgow Rangers

In linea teorica è senza dubbio questo il quarto di finale con meno appeal.

Ore 13.43 - West Ham-Lione

Anche il terzo quarto di finale mette di fronte due squadre di spessore.

Ore 13.42 - Eintracht Francoforte-Barcellona

Sfida da non sottovalutare per i catalani di Xavi.

Ore 13.41 - Lipsia-Atalanta!

Questo il primo quarto di finale dell'edizione 2021-22 di Europa League. Sorteggio ostico per la Dea che avrà comunque il vantaggio di disputare il match di ritorno in casa.

Ore 13.30 - Europa League: al via il sorteggio a Nyon

È iniziata a Nyon la consueta cerimonia che fa da preambolo al sorteggio dei quarti di finale dell'edizione 2021-22 di Europa League. Ancora pochi minuti di attesa e conosceremo l'avversaria dell'Atalanta, unica squadra italiana rimasta in corsa in questa competizione.

Ore 13.16 - Europa League: il cammino dell'Atalanta

Terza nel girone di Champions League alle spalle di Manchester United e Villarreal, l'Atalanta è stata "retrocessa" in Europa League dove ha eliminato, nell'ordine, l'Olympiacos agli spareggi e il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale. Ora la Dea attende il nome della squadra che sfiderà ai quarti.

Gasperini: "Qualificazione meritata, ma non per il secondo tempo"

Ore 13.01 - Europa League: le date dei quarti di finale

Le sfide di andata dei quarti di finale dell'edizione 2021-22 di Europa League si giocheranno giovedì 7 aprile, mentre quelle di ritorno sono in programma una settimana dopo, giovedì 14.

Ore 12.29 - Europa League: attesa per l'avversaria dell'Atalanta

Il prossimo appuntamento a Nyon è fissato per le 13.30 quando si terrà il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. L'Atalanta attende di conoscere la sua prossima avversaria che sarà una tra Barcellona, Braga, Eintracht Francoforte, Lipsia, Lione, Glasgow Rangers e West Ham.

Ore 12.18 - Champions: designata la finalista che giocherà in casa

La squadra designata per giocare formalmente in casa la finale del 28 maggio sarà quella che uscirà dalla semifinale 2, ovvero una tra Benfica, Liverpool, Villarreal e Bayern Monaco.

Ore 12.17 - Champions: così le semifinali

1) Manchester City/Atletico Madrid vs Chelsea/Real Madrid

2) Benfica/Liverpool vs Villarreal/Bayern Monaco

Ore 12.16 - Champions: il quadro dei quarti

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Monaco

Benfica-Liverpool

Ore 12.15 - Benfica-Liverpool

La sfida tra i portoghesi e i Reds chiude il programma dei quarti.

Ore 12.14 - Villarreal-Bayern Monaco

Urna durissima per gli spagnoli che agli ottavi hanno eliminato la Juventus.

Ore 12.12 - Manchester City-Atletico Madrid

Sfida tutta da vedere da Pep Guardiola e il Cholo Simeone.

Ore 12.11 - Chelsea-Real Madrid

Andrà in scena la rivincita della semifinale della scorsa edizione.

Ore 12.09 - Via al sorteggio di Champions.

È iniziato il sorteggio a Nyon.

Ore 11.57 - Champions: le regole del sorteggio

A differenza di quanto era avvenuto in occasione del sorteggio degli ottavi, ai quarti l'urna è completamente aperta: non sono previste teste di serie e si possono affrontare squadre dello stesso Paese. Verrà definito anche il tabellone delle semifinali e si determinerà la squadra che giocherà "in casa" - pro forma - la finale.

Ore 11.28 - Conference League: le 8 squadre rimaste in corsa

Queste, infine, le 8 squadre rimaste in corsa in Conference League: Bodo/Glimt, Feyenoord, Leicester, Marsiglia, PAOK Salonicco, PSV Eindhoven, Roma, Slavia Praga. La finale della prima edizione del torneo è in programma mercoledì 25 maggio 2022 alla National Arena di Tirana.

Ore 11.18 - Europa League: le 8 squadre rimaste in corsa

Queste le 8 squadre che saranno protagoniste dei quarti di finale di Europa League: Atalanta, Barcellona, Braga, Eintracht Francoforte, Lipsia, Lione, Glasgow Rangers e West Ham. La finale dell'edizione 2021-22 è in programma mercoledì 18 maggio allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia.

Ore 11.08 - Champions: le 8 squadre rimaste in corsa

Queste le 8 squadre rimaste in corsa in Champions League e che saranno protagoniste dei quarti di finale: Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Villarreal. Dunque 3 spagnole, 3 inglesi, una tedesca e una portoghese. La finale dell'edizione 2021-22 di Champions è in programma sabato 28 maggio allo Stade de France di Parigi.

Ore 10.45 - Champions: le date dei quarti di finale

Le sfide di andata dei quarti di Champions si disputeranno il 5 e 6 aprile, quelle di ritorno sono invece in programma il 12 e 13 aprile.

Mourinho: "Stop alla guerra, a queste e a tutte le altre"

UEFA Europa Conference League Roma-Vitesse 1-1, pagelle: giallorossi pessimi, il gol salva Abraham 15 ORE FA