Mourinho ritrova il Bodo Glimit, giá affrontato nel girone (Feyenoord-Slavia Praga, Marsiglia-Paok, Leicester-PSV. Le semifinali sono invece programmata per giovedì 28 aprile (andata) e giovedì 5 maggio (ritorno). La finale rimane in programma mercoledì 25 maggio alla National Arena di Tirana. La squadra diritrova il Bodo Glimit, giá affrontato nel girone ( sconfitta 6-1 in terra scandinava, 2-2 all'Olimpico ). I quarti di finale si disputeranno tra giovedì 7 aprile (andata) e giovedì 14 aprile (ritorno). Le altre sfide:Le semifinali sono invece programmata per giovedì 28 aprile (andata) e giovedì 5 maggio (ritorno). La finale rimane in programma mercoledì 25 maggio alla National Arena di Tirana.

In caso di passaggio del turno, i giallorossi se la vedranno in semifinale con la vincente tra Leicester e PSV. Mentre chi la spunterá tra Marsiglia e Paok se la vedrá con la vincente di Feyenoord-Slavia.

I quarti di finale di Conference League (andata il 7 aprile, ritorno il 14 aprile)

Bodo Glimt: occasione per una rivincita

Il momento peggiore dell'era Mourinho a Roma. Quel 6-1 in Norvegia che provocó polemiche, critiche e anche il duro sfogo del tecnico portoghese contro alcuni dei suoi giocatori meno utilizzati. Ora per la Roma un'occasione di rivincita, contro una squadra insidiosa e preparata, ma sicuramente alla portata. La squadra capitolina dovrá prestare attenzione soprattutto al talento di Solbakken, che nel corso delle due gare mise piú volte in difficoltá la retroguardia della Roma.

