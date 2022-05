finale di Conerence League contro il Feyenoord, in programma domani - mercoledì 25 maggio - alle 21 all'Arena Kombëtare della capitale albanese. Un catino particolarmente bello e accogliente progettato dall'architetto italiano Marco Casamonti), ma di appena 21mila 690 posti: a Tirana i tifosi attesi sono oltre 50mila. Più del doppio... Tirana e Roma si preparano per la tanto attesacontro il, in programma domani - mercoledì 25 maggio - alle 21 all'della capitale albanese. Un catino particolarmente bello e accogliente progettato dall'architetto italiano), ma di appena 21mila 690 posti: a Tirana i tifosi attesi sono oltre 50mila. Più del doppio...

Paura per gli scontri con quel precedente del 2015: Tirana in festa ma blindata

Appena scesi dall'aereo, tutto parla del grande match tra giallorossi e olandesi: in pratica ci si va a sbattere contro. Il centro è particolarmente allegro, come i locali e le fanzone (a nord della capitale per i sostenitori del sodalizio di Rotterdam, a sud per quelli della Lupa), che mandano musica in filodiffusione in continuazione.

Il giorno della finale non si lavorerà, sarà di "festa", in modo tale da concentrarsi tutti alla regolare riuscita dell'evento. Assoldati anche poliziotti italiani e olandesi: conoscono le "teste calde" di entrambe le tifoserie, sanno chi tenere d'occhio e come agire. Da evitare assolutamente gli scontri il cui precedente risale al 2015 a margine del doppio match di Europa League con gli ultras del Feyenoord, che avevano devastato diverse aree del centro della Capitale.

Le precauzioni anche di Roma: trasporto pubblico interrotto dalle 22

Anche Roma si prepara: 50mila tifosi sono attesi all'Olimpico, dove verrà proiettata la partita. Trasporti pubblici interrotti dalle 22, fontane schermate da numerose transenne, per scoraggiare i "bagni" in caso di vittoria giallorossa e conseguenti festeggiamenti sfrenati. Tornando a Tirana, in Albania sono attesi 15 voli charter da Roma, ma c'è chi partirà anche dagli aeroporti di Firenze, Verona e Milano. Addirittura, c'è chi farà scalo in Svezia pur di esserci. C'è anche chi è arrivato (o arriverà) nel paese dell'Aquila Bifronte via nave, con approdo a Durazzo. Il corridoio che porta allo stadio è tracciato: nell'impianto si entra in maniera digitale e col bluetooth attivo. Fondamentale non avere il cellulare scarico.

Questioni tecniche: Mkhitaryan e Spinazzola, chi recupererà?

Sulle questioni tecniche, José Mourinho ha convocato Henrikh Mkhitaryan, il cui recupero resta improbo. Farà di tutto, per disputare anche solo uno scampolo di partita, Leonardo Spinazzola, che nell'ultimo periodo sembra aver fatto passi da gigante nel miglioramento delle proprie condizioni fisiche. Conterà avere sangue freddo e cuore caldo: roba, insomma, da Special One.

Mourinho: "A me piace tanto stare qui, mi vedo a Roma i prossimi 2 anni"

