Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Conference League per la seconda giornata del Gruppo A, dopo il Basaksehir, allenato dall'ex interista Emre Belözoğlu, è imbattuto in tutte le competizioni da inizio stagione (12 risultati utili di fila) e sta facendo molto bene anche nel campionato turco. Nell'ultima giornata, il Basaksehir ha infatti superato 1-0 il favoritissimo Besiktas grazie al gol siglato da Bertrand Traoré. Di nuovo tempo d'Europa per ladi Vincenzo Italiano. Il k.o. patito a Bologna è ormai alle spalle e la Viola si rituffa inper la seconda giornata del Gruppo A, dopo il pareggio all'esordio contro l'RFS . L'avversario è di quelli tosti, considerando che il, allenato dall'ex interista Emre Belözoğlu, èda inizio stagione (12 risultati utili di fila) e sta facendo molto bene anche nel campionato turco. Nell'ultima giornata, il Basaksehir ha infattiilgrazie al gol siglato da Bertrand Traoré.

Basaksehir - Fiorentina: probabili formazioni

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler. All. Emre.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano.

Basaksehir - Fiorentina: dove vederla in TV e LIVE-Streaming

La sfida Basaksehir-Fiorentina andrà in scena giovedì 15 settembre, dalle ore 21:00 e sarà trasmessa in TV su TV8, Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Sarà possibile seguirla anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go, NOWTV e Infinity+ su tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone). Sul sito e sull'app di Eurosport potrete invece trovare la diretta scritta della partita.

Basaksehir - Fiorentina, statistiche

Si tratta della prima sfida in assoluto tra Basaksehir e Fiorentina in una competizione UEFA.

I turchi hanno affrontato, fino a questo momento, due volte una squadra italiana, perdendo in entrambe le occasioni. Successe nel doppio confronto con la Roma nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20 (0-3 in casa, 0-4 in trasferta).

La Fiorentina ha invece vinto in tutte le sei partite disputate contro squadre turche nelle competizioni europee, subendo soltanto un gol nel parziale. Tuttavia, l’ultimo di questi confronti risale all’ottobre 1984, quando la Viola s’impose sul Fenerbahce 2-0 in Coppa UEFA.

