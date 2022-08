Fiorentina di mister Italiano non ha tempo di recuperare le energie e riposare un po', perché deve già preparare l'andata dei Playoff della Twente. Si parte dallo stadio Artemio Franchi, con la prima delle due sfide in calendario per giovedì 18 agosto 2022, dalle ore 21:00. Dopo il successo contro la Cremonese , conquistato a tempo quasi scaduto all' esordio nella Serie A 2022-23 , ladi mister Italiano non ha tempo di recuperare le energie e riposare un po', perché deve già prepararedella UEFA Europa Conference League contro il. Si parte dallo stadio Artemio Franchi, con la prima delle due sfide in calendario per2022, dalle ore 21:00.

La Viola vuole provare a replicare quanto fatto dalla Roma nello scorso torneo, ma per accedere alla fase a gironi dovrà superare una formazione che finora vanta un ruolino di marcia immacolato in Eredivisie. Il Twente di Ron Jans ha infatti vinto le prime due partite di campionato, senza peraltro subire gol, ed è a punteggio pieno come Ajax, Az Alkmaar e Psv.

Fiorentina-Twente: quando e dove vederla

Fiorentina-Twente si giocherà giovedì 18 agosto 2022, dalle ore 21:00, all'Artemio Franchi di Firenze. La sfida sarà trasmessa in TV su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport Football, ma sarà visibile anche il LIVE-Streaming su TV8, SkyGo e NowTv.

Le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikone, Jovic, Gonzalez. All. Italiano

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel

Come cambia la Fiorentina con Luka Jovic

