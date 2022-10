Serviva una vittoria alla Fiorentina per la qualificazione matematica e i 3 punti sono arrivati contro il Basaksehir. I turchi passano al quarto d’ora ringraziando una dormita generale della difesa viola. Un rinvio del portiere Sengezer pesca tutto solo Aleksic in profondità, uscità disperata di Gollini che viene superato dal pallone. Jovic ristabilisce subito la parità, ma poi fallisce il gol del sorpasso a due passi dalla porta.

Luka Jovic esulta per il gol in Fiorentina-Basaksehir - Conference League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Il serbo si divora ancora l'impossibile in avvio di ripresa, prima di trovare di testa il gol del sorpasso. Nel finale i toscani non concedono nulla e vanno vicini al tris. Per il primato del girone serviva una vittoria con 4 gol di scarto, ma per la viola la qualificazione è già un ottimo traguardo.

Il Tabellino

FIORENTINA-BASAKSEHIR 2-1

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic (83'Biraghi); Barak (76'Bonaventura), Amrabat, Mandragora; Kouamè, Jovic (72’Cabral), Saponara (76'Ikoné). Allenatore: Italiano

Basaksehir (4-3-3): Sengezer; Caicara, Duarte, Ndayishimiye, Lima; Aleksic, Biglia (52’Sahiner), Tekdemir (46’Ozcan); Turuc (73'Gurler), Okaka, Chouiar (74'Traoré) Allenatore: Emre Belozoglu

GOL: 15’ Aleksic, 26’ Jovic, 61’ Jovic

ASSIST: Sengezer, Kouamé

La cronaca in 7 momenti chiave

12’- KOUAME! Prima occasione viola! SAPONARA serve al centro dalla sinistra, palla che sfila nel cuore dell'area e viene girata dall'attaccante sfiorando la traversa.

15’- ALEKSIC! VANTAGGIO BASAKSEHIR! Dormita incredibile della difesa toscana che viene sorpresa dal rilancio lungo del portiere SENGEZER, ALEKSIC lanciato davanti a GOLLINI non sbaglia. 0-1

26’- JOVIC! IL PAREGGIO DELLA FIORENTINA! Buona giocata della viola sulla destra, KOUAME trova l'assist rasoterra per JOVIC che in spaccata mette in rete.

35’- CLAMOROSO ERRORE DI JOVIC! Palla perfetta di SAPONARA, l'ex Real da due passi spara alle stelle.

54’- SBAGLIA ANCORA JOVIC! MILENKOVIC schiaccia di testa in mischia e libera JOVIC sul secondo palo, l'attaccante va con troppa leggerezza sul pallone e non supera SENGEZER.

61’- QUESTA VOLTA NON SBAGLIA! JOVIC! Giocata di SAPONARA che trova KOUAME nel cuore dell'area, tentativo parato da SENGEZER ma sulla respinta è pronto JOVIC di testa.

79'- ERRORI IMPERDONABILI DELLA FIORENTINA! IKONE impatta male un pallone d'oro servito in area da CABRAL, poi BONAVENTURA mette a lato un rasoterra a botta sicura.

Il Migliore

Christian KOUAME: il giocatore più ispirato della Fiorentina nell'ultimo periodo. Sempre reattivo e generoso, copre tutto il campo senza risparmiarsi. Si inventa l'assist per il vantaggio, da una sua zampata, il portiere deve concedere il tap in a Jovic per il 2-1.

Il Peggiore

Leo DUARTE: la difesa dei turchi in zona centrale concede numerose palle gol all'attacco viola, solo l'imprecisione mantiene il risultato entro termini di equilibrio. L'ex Milan insieme a Ndayishimiye non sono esattamente dei muri negli ultimi 20 metri.

Il Momento social

