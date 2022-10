Fiorentina-Basaksehir, match valido per la 5a giornata di Conference League, è terminato sul punteggio di 2-1, frutto delle reti di Aleksic e la doppietta di Jovic. La gara è stata arbitrata da Lindhout. Con questo risultato la Fiorentina si qualifica matematicamente.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Fiorentina

Pierluigi GOLLINI 5: il primo gol vede una catena di eventi sciagurati nella difesa viola. Anche lui con un'uscita rivedibile ci mette il suo.

DODÔ 6: copre bene la sua zona e il Basaksehir sull'esterno trova poco gioco. Non si vede molto in fase avanzata.

Nikola MILENKOVIC 5,5: sul vantaggio turco c'è un errore in fase di lettura da parte sua e di Igor. Si prende un giallo nel primo tempo che non lo condiziona. Nel secondo tempo tiene alta la linea senza sbavature.

IGOR 6: anche su di lui pesa la rete subita, ma per i restanti minuti di match contiene bene Okaka e fa valere la sua fisicità.

Aleksa TERZIC6: spinge con costanza e anche con qualità, il sostituto di Biraghi offre una buona prestazione. (dal 83' Cristiano BIRAGHIs.v.)

Antonin BARAK 6: non è tra i più brillanti nella buona serata della viola. Gli manca la scintilla e il cambio di passo, deve accelerare. (Dall'76' Giacomo BONAVENTURA 5,5: fallisce un gol che da un piede delicato come il suo non è perdonabile)

Sofyan AMRABAT 6: prezioso in fase di recupero palla e protezione della difesa, ha vita facile nel secondo tempo quando la viola gioca nella metà campo avversaria.

Rolando MANDRAGORA 5,5: non sempre preciso in fase di chisura, si dimostra in un periodo di leggero appannamento.

Riccardo SAPONARA 6,5: Italiano lo schiera dall'inizio e lui illumina la via. I suoi palloni serviti all'interno dell'area sono dei coltelli per la difesa ospite, da uno di questi scaturisce la rete del vantaggio. (dal 76' IKONÉ 5,5: l'assist di Cabral era un invito troppo dolce per gettarlo alle ortiche, ma lui riesce a impattare male e mancare il gol della sicurezza.

Luka JOVIC 6,5: la doppietta è decisiva, ma bisogna tenere conto anche dei tanti gol falliti a due passi dalla porta. Il serbo ci deve mettere più cattiveria, perchè in altre serate questi errori possono costare caro. (dal 72' Arthur CABRAL 6: entra bene nel finale, serve un assist importante per Ikoné e sfiora personalmente il gol del 3-1)

Christian KOUAME 7: il giocatore più ispirato della Fiorentina nell'ultimo periodo. Sempre reattivo e generoso, copre tutto il campo senza risparmiarsi. Si inventa l'assist per il vantaggio, da una sua zampata, il portiere deve concedere il tap in a Jovic per il 2-1.

Mister Vincenzo ITALIANO 6,5: in una fase di stagione delicata la sua Fiorentina offre forse la migliore prestazione stagionale. Si è vista tanta voglia di vincere e l'intensità richiesta in Europa. Bravi a recuperare una situazione che si era messa male dopo le prime 2 giornate, qualificazione meritata.

Le pagelle del Basaksehir

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer 6; Caicara 5, Duarte 5, Ndayishimiye 5,5, Lima 5,5; Aleksic 6,5, Biglia 5,5 (52’Sahiner 6), Tekdemir 5,5 (46’Ozcan 5,5); Turuc 5 (73'Gurler 6), Okaka 5,5, Chouiar 5 (74'Traoré 6) Allenatore: Emre Belozoglu 5

