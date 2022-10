Dopo il 3-0 in Scozia, goleada viola anche al Franchi. La Fiorentina vince 5-1 contro l'Heart of Midlothian e blibda il secondo dietro il Basaksehir, vittorioso 3-0 sull'RFS Riga con doppietta di Stefano Okaka. Laband di Italiano si spaventa col palo di 1' dopo il palo immediato di Humphreys, poi riempie la porta di Gordon portandosi a 7 punti nella classifica del gruppo A, in cui è con gli acuti di Jovic, Biraghi (su punizione), Nico Gonzalez, Barak e anora l'argentino su calcio di rigore. Vale solo per gli almanacchi il gol in ripartenza del solito Humphrys, giunto a inizio ripresa e valevole per il momentaneo 4-1. A due giornate dalla fine, questa la classifica del raggruppamento: Basaksehir punti 10, Fiorentina 7, Hearts 7, RFS Riga 1.

Il tabellino

UEFA Europa Conference League Fiorentina-Hearts 5-1, pagelle: ottima prova corale, Biraghi top 14 MINUTI FA

FIORENTINA-HEART OF MIDLOTHIAN 5-1

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi (81' Venuti); Barak (81' Bianco), Amrabat, Mandragora (46' Duncan); Gonzalez, Jovic (46' Saponara), Kouamé (87' Cabral). All.: Italiano.

Hearts (4-3-3): Gordon; Atkinson (16' Sibbink), Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant (46' Smith); Forrest (46' Kiomourtzoglou), Humphrys (74' Shankland), McKay (75' McKay). All.: Neilson.

Arbitro: Ivan Bebek (Croazia).

Gol: 6' Jovic (F), 22' Biraghi (F), 32' e 78' rig. Nico Gonzalez (F), 38' Barak (F), 47' Humphreys (H).

Assist: - Biraghi (F, 1-0), Kouamé (3-0), Kouamé (F, 4-0), McKay (H, 4-1).

Note - Recupero: 2+2. Ammoniti: Haring, Sibbink, Biraghi, Cochrane, Venuti, Smith.

La cronaca della partita in 12 momenti chiave

1' - RASOIATA SUL PALO DI HUMPHRYS! La palla colpisce il legno sulla conclusione mancina: tutto è nato da un pallone perso malamente da Amrabat a metà campo!

3' - KOUAME! Colpo di testa in direzione primo palo dell'ivorano, sulla punizione dalla sinistra di Biraghi: Gordon ci arriva!

6' - GOL DELLA FIORENTINA CON JOVIC! Corner battuto corto sulla sinistra, cross di Biraghi e stacco di testa dell'ex Real Madrid, che la schiaccia a rete: 1-0!

Luka Jovic a segno contro gli Hearts Credit Foto Getty Images

13' - PALO DI MANDRAGORA! Il numero 38 viola lascia andare il mancino dal limite dell'area: palo pieno anche per la squadra di Italiano!

22' - GOL DELLA FIORENTINA CON BIRAGHI! Magia su punizione da parte del capitano della Viola: sinistro che gira da oltre 20 metri, barriera scavalcata e palla che si insacca sotto il sette: 2-0!

25' - HEARTS PERICOLOSI! Bel sinistro incrociato del solito Humphrys: palla di poco a lato!

32' - GOL DELLA FIORENTINA CON NICO GONZALEZ! Azione corale della Viola: Amrabat per Kouamé, velo di Jovic e piatto sinistro a rimorchio dell'argentino! Che bellezza: 3-0!

37' - ANCORA NICO GONZALEZ! Potente mancino a giro su appoggio di Koumé: Gordon si distende e respinge. Fiorentina vicinissima al poker!

38' - GOL DELLA FIORENTINA CON BARAK! Il solito Kouamé chiude il triangolo con l'ex Hellas Verona che, a rimorchio, supera un non impeccabile Gordon: 4-0!

La Fiorentina dilaga con gli Hearts: l'esultanza di gruppo Credit Foto Getty Images

47' - GOL DEGLI HEARTS COM HUMPHRYS! Sempre lui: ancora una volta, palla al centro, ripartenza in contropiede, passaggio dalla sinistra di McKay e rasoterra fulminante del numero 29 maroon ex, in Inghilterra, di Wigan, Rochdale e Southend! E' 4-1!

65' - RETROPASSAGGIO CATASTROFICO DI TERZIC, che in pratica serve McKay a tu per tu con Gollini: il numero 18 scozzese, fortunatamente, perde il tempo della conclusione e si incarta.

78' - GOL DELLA FIORENTINA CON NICO GONZALEZ SU RIGORE! Penalty assegnato dopo un fallo plateale in area di Cochrane su Saponara. Dagli undici metri, l'argentino spiazza Gordon e mette a segno la sua prima doppietta in maglia viola: 5-1!

Il migliore

Biraghi. Magia su punizione per il 2-0 e assist, poco prima, per il gol iniziale di Jovic. Capitano trascinante.

Il peggiore

Terzic. Al netto della netta differenza tecnica tra le due squadre, il terzino serbo sbaglia passaggi a profusione e si esibisce in retropassaggi catastrofici, che solo la modestia avversaria non ha sputo capitalizzare. Sinistro naturale, soffre molto il fatto di dover giocare sulla destra.

Le pagelle

