Vincenzo Italiano incassa le critiche post 0-4 contro la Lazio, ma difende nettamente la squadra alla vigilia del match contro gli Hearts valevole per la fase a gironi di Conference League. Una vittoria potrebbe significare una qualificazione quasi in tasca per i toscani che puntano al secondo posto alle spalle del Basaksehir.

"Dovremo cercare di reagire, per l’ennesima volta, ad un brutto risultato. Per forza di cose dobbiamo andare in campo cercando il risultato e confermare le cose positive che abbiamo fatto intravedere a partire dall’Atalanta, fino alla Scozia e con la Lazio, senza pensare ai risultati che abbiamo avuto. Dobbiamo affrontare una gara da vincere, dobbiamo scendere in campo con testa e qualità, con l’approccio giusto come visto in Scozia." inizia il tecnico viola.

Christian Kouamé a segno durante Hearts-Fiorentina - Conference League 2022-23 Credit Foto Getty Images

"Non mi erano piaciuti gli ultimi minuti con la Lazio. Avevamo spinto tanto, contro una squadra molto forte, che può battere chiunque, che ha subito per larga parte di gara la Fiorentina, ma ha vinto 0-4. Va dato merito a chi vince, come si dice…chi vince festeggia, chi perde deve dare spiegazioni. Quindi, ora pensiamo a vincere questa partita e continuare a credere nel passaggio del girone” le parole di Italiano.

I giocatori della Fiorentina esultano durante Hearts-Fiorentina - Conference League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Sul fatto che la Conference League possa essere un peso in questo momento: "Non è per niente così, non è un peso. Archiviamo e ripartiamo. Per me finisce il discorso Lazio, e non voglio più neanche pensare a come si perde e perchè. Sappiamo dove sbagliamo e dove dobbiamo migliorare. Le prestazioni ci sono sempre, di livello, ovunque va, abbiamo fatto pochi risultati perchè sbagliamo troppi gol, lo sappiamo. Penso, anzi, che competizioni come queste ti fanno crescere e diventare più bravo. Anche domani possiamo far bene, ci stiamo abituando a questi ritmi. Dobbiamo migliorare e crescere”

Italiano: "L'Atalanta è il nostro esempio per crescere in Europa"

