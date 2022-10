Momento poco felice per la Fiorentina che arranca in campionato, come si è visto nel match interno contro la Lazio. Qualche segnale di speranza arriva dalla Conference League dove i viola si sono sbloccati nella trasferta scozzese di Edimburgo. Ora il ritorno al Franchi contro gli Hearts per avvicinare la qualificazione, giovedì alle ore 18:45. Possibile turnover per Italiano che dovrà fare a meno di Sottil. Probabili gli utilizzi di Maleh a centrocampo e Ikoné nel tridente.

Fiorentina-Hearts, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Jovic, Ikone

Hearts (3-4-3): Gordon, Halkett, Kingsley, Cochrane; Smith, Devlin, Grant, Halliday; Ginnelly, Shankland, McKay

Fiorentina-Hearts: dove vederla in tv e live streaming

Sarà possibile vedere l’incontro tra la Fiorentina e Hearts in programma giovedì 13 ottobre alle ore 18:45 su DAZN e sui canali di Sky Sport. E’ disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

