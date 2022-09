Incredibile allo stadio Artemio Franchi: la Fiorentina, al morbido esordio in Conference League contro i campioni di Lettonia del Rigas Futbola Skola, non va oltre l'1-1. Tante occasioni sciupate nel primo tempo (cominciato alle 18,45), poi la sblocca Barak al 56'. Tuttavia, dopo il solito gol gettato alle ortiche da Ikoné, arriva il clamoroso pari dei baltici firmato dal serbo Ilic. Da lì, viola incapaci di creare altre occasioni da gol credibili, contro la formazione di Morozs che - dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions per mano dell'HJK Helsinki e quelli di Conference vinti contro i maltesi dell'Hibernians Paola e i nordirlandesi del Linfield - ottengono un risultato a dir poco storico. Partita da dimenticare per la Viola che doveva sì fare a meno, in difesa, dell'infortunato Milenkovic e dello squalificato Igor, ma la cui prestazione molle e impacciata non può trovare giustificazioni.

ACF Fiorentina-RFS Riga, Giacomo Bonaventura in azione Credit Foto Getty Images

Il tabellino

FIORENTINA-RFS 1-1

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (72' Maleh), Barak (77' Mandragora), Amrabat; Kuoamé (46' Sottil), Cabral (55' Jovic), Ikoné (78' Saponara). All.: Italiano.

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins (69' Vlalukin), Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Panic, Saric; Stuglis, Simkovic (62' Friesenbichler), Emerson (89' Rakels); Ilic. All.: Morozs.

Arbitro: Pavel Orel (Repubblica Ceca).

Gol: 56' Barak (F), 74' Ilic (R).

Assist: Biraghi (F, 1-0), Friesenbichler (R, 1-1).

Note - Recupero: 2+5. Ammoniti: Panic, Lipuscek, Sorokins, Maleh, Ilic.

Il momento social

La cronaca della partita in 13 momenti chiave

5' - ILIC MANDA AL TIRO EMERSON! Conclusione strozzata a tu per tu con Gollini e palla fuori: occasione per l'RFS!

6' - PALO DI BARAK! Occasione clamorosa sciupata dall'ex Hellas Verona che porta a spasso l'intera difesa lettone e, con l'interno sinistro, colpisce in pieno il montante.

24' - BONAVENTURA CHIUDE IL TRIANGOLO IN AREA CON KOUAME! Palla di poco lunga, che favorisce l'uscita di Steinbors, il quale lascia sfilare la palla a lato.

30' - CABRAL DI TESTA SU CROSS MANCINO DI BIRGAHI! Palla angolatissima, ci arriva miracolosamente Steinbors!

31' - ANCORA CABRAL DA POSIZIONE RAVVICINATA! Sinistro di nuovo respinto da Steinbors.

35' - OCCASIONISSIMA PER CABRAL! Bonaventura prolunga di petto per l'ex Basilea, il cui tiro con la punta del piede viene neutralizzato ancora una volta da Steinbors!

36' - COLPO DI TESTA RAVVICINATO DI BARAK! Ennesimo miracolo di Steinbors sulla palla diretta al sette!

37' - RAINIERI DA DUE PASSI SU AZIONE DALLA BANDIERINA! Palla alta, incredibilmente.

42' - OCCASIONISSIMA RFS! Bonaventura perde un pallone sanguinoso a metà campo e lancia il contropiede di Ilic che prova a cercare lo spazio del tiro sul recupero di Amrabat: Gollini resta in piedi fino alla fine e respinge la conclusione! Che rischio per la Fiorentina!

56' - GOL DELLA FIORENTINA CON BARAK! Il primo gol in viola dell'ex Hellas Verona sblocca finalmente la partita: solito cross teso dalla sinistra di Biraghi e deviazione al volo nell'angolino più lontano del centrocampista ceco! Stavolta Steinbors non può proprio arrivarci. E' 1-0!

ACF Fiorentina-RFS Riga, Antonin Barak in azione Credit Foto Getty Images

71' - IKONE! Conclusione all'altezza del dischetto su suggerimento di Sottil. Palla di poco a lato. Solita grande chance sprecata dall'ex Nizza...

ACF Fiorentina-RFS Riga, Jonathan Ikoné in azione Credit Foto Getty Images

74' - GOL DEL RIGAS FUTBOLA SKOLA CON ILIC! Clamoroso al "Franchi"! Verticalizzazione di Friesenbichler per il serbo, che passa in mezzo a Ranieri e Martinez Quarta e liquida Gollini in uscita: 1-1!

89' - CHE OCCASIONE SCIUPATA DA JOVIC! Dopo lo scambio in area con Maleh, palla altissima da pochi passi!

Il migliore

Biraghi. L'unico, a ben vedere, atleticamente "in palla" tra i giocatori viola: corre lungo l'out di sinistra senza sosta e confeziona cross su cross. Vincente quello al 56' per Barak.

ACF Fiorentina-RFS Riga, Cristiano Biraghi in azione Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Ikoné. Per l'ennesima volta sciagurato davanti allo specchio. Dal possibile 2-0 al 71' (su bell'assist di Sottil) la Fiorentina è passata all'1-1 del minuto 74.

Le pagelle

