Nella serata del ritorno in Europa dopo cinque anni, è gioia viola. Gara-1 del playoff di Conference League va alla Fiorentina. Ma è una vittoria che accontenta solo a metà gli uomini di Italiano, che si impongono per 2-1 sul Twente in una partita che, a un certo punto, pare poter addirittura finire in goleada. Eppure non è così. Nel primo tempo i viola dominano in lungo e in largo un avversario atterrito, vanno immediatamente in vantaggio con Nico Gonzalez e trovano il raddoppio con Arthur Cabral, ma nella ripresa si fermano: gli olandesi non costruiscono nulla di trascendentale, ma nell'unica palla gol vanno a segno con Cerny, in campo da pochi minuti. Al ritorno, in programma giovedì 26 agosto a Enschede, servirà dunque tenere altissima l'attenzione. La Fiorentina andrà ai gironi di Conference League in caso di vittoria o di pareggio, ma non potrà permettersi di perdere. Diversamente dalle indicazioni del primo tempo del Franchi, sarà una sfida ad alta tensione.

Il tabellino

Ad

Fiorentina-Twente 2-1 (primo tempo 2-0)

UEFA Europa Conference League Fiorentina-Twente 2-1, pagelle: Sottil è una freccia 5 MINUTI FA

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (86' Dodô), Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan (61' Mandragora), Amrabat, Maleh; Gonzalez (86' Kouamé), Cabral (69' Jovic), Sottil (61' Ikoné). All. Italiano

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezuelo (46' Hilgers), Smal; Sadilek, Zerrouki (89' Steijn); Rots (46' Cerny), Vlap, Misidjan (77' Tzolis); van Wolfswinkel. All. Jans

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia)

Gol: 1' Gonzalez (F), 31' Cabral (F), 64' Cerny (T)

Ammoniti: Smal, Milenkovic, Propper, Vlap, Cerny, Maleh

Espulsi: nessuno

La cronaca in 6 momenti chiave

1' – GOL DELLA FIORENTINA. Scambio Sottil-Biraghi sulla sinistra, cross dal fondo di quest'ultimo e colpo di testa vincente da pochi passi di Nico Gonzalez. Fiorentina subito in vantaggio.

29' - Punizione a giro di Biraghi, il portiere Unnerstall esce a vuoto, ma Gonzalez non riesce a intervenire in spaccata con la porta sguarnita.

31' – GOL DELLA FIORENTINA. Biraghi per Sottil, sempre loro: l'ex cagliaritano mette in mezzo per Cabral, che in scivolata da un passo mette dentro. 2-0.

Cabral esulta per il gol in Fiorentina-Twente - Conference League 2022/2023 Credit Foto Getty Images

33' - Angolo di Biraghi, sul secondo palo ancora Cabral stoppa di petto ma da posizione defilata spara fuori

45' – Angolo di Biraghi e colpo di testa di Cabral che Unnerstall respinge con un gran riflesso. Fiorentina vicina anche al tris.

64' – GOL DEL TWENTE. Gli olandesi riaprono i discorsi con il neo entrato Cerny, che si presenta davanti a Terracciano e lo batte con il sinistro.

Il momento social

Il migliore

Riccardo SOTTIL. Semplicemente inarrestabile. In coppia con Biraghi devasta la fascia destra del Twente, creando pericoli su pericoli. Partecipa al gol dell'1-0 e offre a Cabral il pacco regalo del raddoppio.

Il peggiore

Joshua BRENET. Patisce costantemente le iniziative di Sottil e Biraghi, venendo superato con continuità e rilassandosi solo nella parte finale della gara. Serata da incubo.

Le pagelle

Milenkovic rinnova fino al 2027: "Credo nel progetto Fiorentina"

UEFA Europa Conference League Fiorentina-Twente 2-1, pagelle: Sottil è una freccia 5 MINUTI FA