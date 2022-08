Fiorentina ha cominciato con il piede giusto la sua avventura in Conference League. La squadra viola Laha cominciato con il piede giusto la sua avventura in. La squadra viola ha battuto gli olandesi del Twente per 2-1 nell'andata dei playoff , risultato maturato grazie alle reti di Nico Gonzalez e Cabral. Vediamo quali sono le dichiarazioni dell'allenatore Vincenzo Italiano al termine del match.

"Non sono masochista, mettiamo subito le cose in chiaro. Non esiste di non continuare come nel primo tempo, poi purtroppo ci sono gli avversari, che sono alla quinta partita ufficiale e non alla seconda. Tiravano palle alte sulla linea difensiva e non ci facevano costruire, non abbiamo creato con qualità come nel primo tempo e abbiamo abbassato la qualità del gioco. Purtroppo mi devo mettere il cuore in pace: qui a Firenze ogni tiro in porta che subiamo è gol. Non so se fosse fuorigioco... Però siamo passati da un primo tempo fantastico a un secondo normale. Non ci voleva quel gol, non meritavamo di subirlo, ma l'approccio è stato fantastico e questo risultato tiene viva partita e concentrazione. Ce la giocheremo settimana prossima".

"Si possono fare 90 minuti sullo stesso livello? Sì, abbiamo nelle corde più minuti di 45. Dando pressione abbiamo tolto loro le fonti di gioco, quando abbiamo un po' mollato sono riusciti a proporre qualcosina. Il gioco loro è sporco, ti fa costruire poco e sono bravi nel farlo. L'obiettivo è alzare i minuti di qualità del gioco. Come domenica è successo oggi, ma stavolta non abbiamo concesso niente all'avversario. Ci può stare un gol su fuorigioco dubbio, il Twente è forte se gioca, meno se gli salti addosso".

"In mezzo abbiamo fatto bene e dietro concesso zero, a differenza della Cremonese. Si cerca di migliorare provando a mettere tutti in condizione di mettere in mostra il loro valore. Se qualcuno non fa le cose bene, lo vedrà, ma se tutti vanno forte devo dare opportunità. Abbiamo vinto due partite cambiando due formazioni. Andremo avanti così, il lavoro settimanale e gli allenamenti sono sacri. I problemi poi semmai saranno miei nel dover scegliere. La condizione fisica per me un professionista la raggiunge presto, dei nostri in tanti sono già con condizione alta, chi no è perché è in ritardo. Abbiamo chi non gioca da anni, chi è arrivato a fine ritiro e chi ha fatto pochi allenamenti. Ho dovuto rinunciare a malincuore anche a Bonaventura".

"Bellissimo vedere questo approccio della squadra, era quanto ci eravamo detti. Siamo andati forte e dobbiamo giocarci il playoff cercando di finire forte anche in casa del Twente. Siamo questi, l'esordio europeo è stato fantastico e alla fine la partita è stata vinta. Si vorrebbe sempre stravincere ma non è così. Bonaventura penso che rientrerà quasi sicuramente al ritorno, era lui a non sentirsi libero di testa".

