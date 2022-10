Eccola, la prima vittoria della Fiorentina in Conference League. Con il risultato che diventa scontato, ma che non deve sminuire l'importanza di questo successo: sono tre punti pesanti per i viola. La formazione di Vincenzo Italiano vince 3-0 in Scozia, in casa degli Hearts (abbreviativo di Heart of Midlothian), e si rilancia in Europa: quattro punti nel girone, scavalcata proprio la formazione di Neilson (a quota 3). Il ritorno al Franchi sarà uno snodo cruciale, intanto la Fiorentina si gode il successo: Mandragora sblocca in avvio, Kouamé con una bellissima acrobazia raddoppia alla fine di un primo tempo dominato, Jovic chiude in contropiede al 79' con gli Hearts in dieci per l'espulsione di Neilson al 48'. I viola hanno reso facile una partita che alla vigilia non lo era. E ora in Europa si aprono scenari nuovi.

Il tabellino

HEARTS-FIORENTINA 0-3 (primo tempo 0-2)

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Smith (59' Atkinson), Neilson, Kingsley, Cochrane; Kiomourtzoglou, Grant (53' Humphrys), Halliday; Ginnelly (76' Forrest), McKay (76' MacKay); Shankland (53' Devlin). All. Neilson.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Terzic, Martinez Quarta, Igor (46' Milenkovic), Biraghi (74' Dodò); Bonaventura (87' Zurkowski), Amrabat (74' Bianco), Mandragora; Koaume, Jovic, Saponara (80' Gonzalez). All. Italiano.

Gol: 4' Mandragora (F), 42' Kouamé (F), 79' Jovic (F)

Assist: Terzic (F), Kouamé (F)

Espulso: Neilson (H)

Ammoniti: Kingsley (H), Kiomourtzoglou (H)

Christian Kouamé a segno durante Hearts-Fiorentina - Conference League 2022-23 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

4' GOL DI MANDRAGORA - La viola sblocca subito! Azione prolungata, Terzi crossa dalla destra e pesca l'inserimento del compagno, che copisce di testa e insacca.

21' OCCASIONE PER IGOR - Grande azione personale, percussione e sinistro da fuori: deviazione di Gordon in angolo.

42' GOL DI KOUAME - Gol bellissimo! Cross dalla sinistra, tentativo di tacco respinto: il pallone si impenna dopo un colpo di testa di Grant e splendida acrobazia vincente.

45'+2 OCCASIONE PER MANDRAGORA - Kouamé mette in mezzo una bella palla, taglio del centrocampista e tocco da pochi passi: chiude Gordon.

45'+2 BRIVIDO PER LA FIORENTINA - Dormita di Saponara, che stoppa male in area di rigore: Ginnelly può calciare da buona posizione ma Gollini c'è.

48' HEARTS IN 10 - Rinvio di Gollini, Jovic sta per entrare in area ma Neilson lo trattiene: rosso diretto, fallo da ultimo uomo.

79' GOL DI JOVIC - Contropiede dei toscani, Quarta arriva fino al limite e apre per Kouamé: palla dentro di prima, Jovic non può sbagliare.

Il momento social

Il migliore

KOUAME – Un'acrobazia che è una meraviglia e l'assist per il tris di Jovic. Oltre a tanto lavoro. Più di così...

Il peggiore

NEILSON - La sua espulsione condanna gli Hearts e di fatto chiude la partita.

Le pagelle

