Hearts-Fiorentina, match valido per la terza giornata di Conference League, è terminato sul punteggio di 0-3, frutto delle reti di Mandragora, Kouamé e JovicCon questo risultato la formazione di Vincenzo Italiano trova il primo successo nella competizione ed è seconda nel girone. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Fiorentina

Pierluigi GOLLINI 6 – Rischia il pasticcio sull'1-0, prendendo il pallone con la mano nei pressi della riga dell'area di rigore. Non è chiamato a compiere grandi interventi.

Aleksa TERZIC 6,5 – Bellissimo l'assist con cui manda in porta Mandragora per il gol del vantaggio, giocata che indirizza subito la partita.

Martinez QUARTA 6,5 – In avvio non è perfetto, perde qualche pallone di troppo. Cresce con il passare dei minuti, nel finale guida il contropiede che porta al tris di Jovic.

IGOR 6,5 – Il meglio lo fa vedere con il pallone tra i piedi: diverse percussioni, da una di queste nasce una bella occasione da fuori. (Dal 46' Nikola MILENKOVIC 6 - Entra con la partita già indirizzata).

Cristiano BIRAGHI 6 – Sempre insidioso nei calci piazzati, partita ordinata e di tanta corsa. (Dal 74' DODO S.V.)

Giacomo BONAVENTURA 6,5 – Fa valere tutta la sua esperienza, anche nelle piccole giocate è autorevole come sempre. (Dal 87' Szymon ZURKOWSKI S.V.)

Sofyan AMRABAT 6 – Amministra e gestisce, senza strafare ma con poche sbavature. (Dal 74' Alessandro BIANCO S.V.)

Rolando MANDRAGORA 7 – L'arma in più della Fiorentina, i suoi inserimenti sono un rebus per la difesa degli Hearts. Il suo gol in apertura è pesantissimo.

Christian KOUAME 7,5 – Un'acrobazia che è una meraviglia e l'assist per il tris di Jovic. Oltre a tanto lavoro. Più di così...

Luka JOVIC 6,5 – Nel primo tempo è pericoloso ma non riesce a colpire, nella ripresa è concreto e segna il tris. Subisce il fallo del rosso di Neilson.

Riccardo SAPONARA 7 – Dinamico e con una grande voglia: ottima prestazione. (Dal 80' Nico GONZALEZ S.V.)

All. Vincenzo ITALIANO 6,5 – La Fiorentina gioca il suo calcio e porta a casa tre punti fondamentali, anche per il morale. Questa è la strada.

Le pagelle degli Hearts

Gordon 6; Smith 6 (59' Atkinson 5,5), Neilson 4,5, Kingsley 5, Cochrane 6; Kiomourtzoglou 5, Grant 5,5 (53' Humphrys 5,5), Halliday 5,5; Ginnelly 5, McKay 5,5; Shankland 5 (53' Devlin 5,5). All. Neilson 5.

