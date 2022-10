La Fiorentina deve cercare di invertire un trend che in Europa non ha ancora fatto registrare vittorie: inizio da incubo per i viola che dopo il pareggio interno contro il Rigas hanno subito anche una bruttissima sconfitta a Istanbul contro il Basaksehir, che comanda il girone e sembra averne già ipotecata la vittoria. La Viola vuole evitare i playoff e cercare di qualificarsi: la stagione però parla di due sole vittorie stagionali in 10 partite. Italiano ha problemi sugli esterni d’attacco: Ikoné è squalicato, mentre Nico Gonzalez e Sottil non sono al meglio. In difesa c’è l’importante ritorno di Milenkovic. In attacco potrebbe essere Jovic a giocare dal primo minuto. A centrocampo rientra Amrabat, mentre Bonaventura o Barak potrebbero giocare più avanzati.

Hearts-Fiorentina, le probabili formazioni

Ad

HEARTS (4-4-1-1): Gordon; M. Smith, L. Neilson, Kingsley, Cochrane; Snodgrasws, Kiomourtzoglou, Devlin, Forrest; McKay; Shankland. Allenatore: Robbie Neilson

Serie A Cori contro Commisso, solo multa di 12.000 per l'Atalanta UN GIORNO FA

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Ranieri; Bonaventura, S. Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, L. Jovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano

Hearts-Fiorentina: dove vederla in tv e live streaming

Sarà possibile vedere l’incontro tra la Hearts e Fiorentina in programma giovedì 5 ottobre alle ore 21:00 su DAZN e sui canali di Sky Sport. E’ disponibile in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

Hearts-Fiorentina: i precedenti

Primo scontro in assoluto quello tra Heart of Midlothian e Fiorentina in una competizione europea. In generale i precedenti sorridono alle italiane: i club scozzesi hanno vinto infatti solo 2 delle ultime 16 sfide.

L'Heart of Midlothian ha sfidato quattro volte club italiani vincendo solo una gara e non segnando neanche una rete negli altri tre match.

Commisso "spara a zero" su tutti: il meglio della sua conferenza in 5 minuti

Serie A Insulti discriminatori a Commisso: "Intervenga il Governo" 02/10/2022 ALLE 19:22