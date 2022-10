La Fiorentina ha raccolto un punto nelle prime due partite del girone di Conference League. Il match in casa degli Hearts è un bivio per la qualificazione, servono i 3 punti per restare in corsa. Queste le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa.

"La partita di domani per noi è importante perché dobbiamo ottenere una vittoria in questo mini torneo e cercare di essere più spavaldi. Dobbiamo forzare un po' la mano e iniziare a proporre qualcosa di diverso perché la classifica richiede questo e dobbiamo cercare di essere più incisivi davanti. E' importante come tutte le partite ma abbiamo voglia di ottenere un risultato pieno e domani ci proveremo" ha iniziato così Italiano.

Qualche spunto tattico: "La partita di Bergamo richiedeva in quei 25 minuti di mettere dentro tutti gli attaccanti, l'Atalanta non ci impensieriva e quindi dovevamo mettere tutti dentro per il pareggio. Lo abbiamo fatto bene, ci sono state risposye positive da parte di chi è entrato, soprattutto dopo il cambio assetto. Siamo stati bravi a interpretarlo. Domani vediamo, la squadra che incontreremo ha un atteggiamento diverso. Nico sta bene, si sta allenando con frequenza e più ritmo anche se con un po' di dolore ma riesce a lavorare. Domani è a disposizione. Nell'ultima mezz'ora può darci qualcosa in più".

Gli avversari scozzesi non sono da sottovalutare: "Ho visto le partite europee e in quella in casa ha messo in difficoltà il Basaksehir fino a quando non si è sbloccata la gara. Sono convinti che spinti dal pubblico e dal fattore campo saranno tosti, sarà una partita dove dovremo approcciare bene fin dal primo minuto. Avranno anche la voglia di vincere e rivedendo la partita con la squadra turca servirà ritmo e voglia".

