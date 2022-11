RFS-Fiorentina , match valido per la 6a giornata del gruppo A di Conference League 2022-2023, è terminato sul punteggio di 0-3, frutto delle reti di Barak, Cabral e Saponara. La gara è stata arbitrata da dal danese Mads-Kristoffer Kristoffersen. Nonostate la vittorie, i viola restano comunque secondi nel gruppo A, per via del 3-1 rifilato dalla capolista Basaksehir (stesso punteggio dei gigliati ma avanti negli scontri diretti) agli scozzesi degli Hearts. Qui di seguito, i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Fiorentina

Pietro TERRACCIANO 7: per le due parate eccezionali a fine partita sull'incornata ben assestata di Lipusek per il missile dal limite di Emerson Santana sulla rete annullata a Vlalukin per fuorigioco.Solo due interventi, vero, ma dall'altissimo coefficiente di difficoltà.

Lorenzo VENUTI 6,5: ottima prestazione a tutto campo, lungo la fascia destra e con la fascia da capitano al braccio. Un ottimo capitano per l'ex Benevento, protagonista di un inizio di stagione non esattamente esaltante.

Lucas MARTINEZ QUARTA 6: pomeriggio assolutamente tranquillo al centro della difesa anche se, nell'ultimo quarto di gara, appare in leggera difficoltà.

IGOR 6: stesso discorso di Martinez Quarta: le doti aeree di Ilic, talvolta, gettano scompiglio.

Aleksa TERZIC 6: fa il suo lungo la sinistra, provando talvolta anche la percussione offensiva.

Giacomo BONAVENTURA 6: prestazione ordinata e propositiva, anche se senza strafare, da mezzala destra.

Dal 46' Alessandro Bianco 6,5: dimostra grande personalità il giovane scuola Toro e viola. Bene negli scambi tra le linee offensive.

Rolando MANDRAGORA 6,5: gioca solo il primo tempo, palesando tuttavia grandissima qualità nelle giocate.

Dal 46' Szymon Zurkowski 6: buon palleggio, anche se rispetto allo Zurkowski di Empoli è un'altra cosa. Deve inevitabilmente togliersi di dosso qualche ruggine da panchina di troppo.

Antonin BARAK 7,5: insieme a Saponara, senz'altro il migliore in campo col gol di testa che apre la partita e il tacco per Cabral in occasione del momentaneo 0-2.

Dal 76' Youssef Maleh 6: l'ex Venezia entra in una fase di stanca del match, ma ci mette subito grande impegno.

Jonathan IKONE 6,5: suo l'appoggio per l'eurogol di Saponara. Conta anche un paio di ghiotte occasioni: prestazione molto positiva dell'ex Lille..

Dal 59' Filippo Di Stefano 6: esordio europeo per l'attaccante classe 2003 che ha come idolo Roberto Baggio e che sfiora la rete da pochi passi (colpendo l'esterno della rete) al minuto 76.

Arthur CABRAL 7: l'ex Basilea dimostra di avere grande istinto del gol con quella spaccata con palla sotto le gambe di Steinbors.

Dal 59' Luka Jovic 6: al 65', su lungo lancio di Barak, potrebbe andare a segno ma deve fare i conti con le pessime condizioni del terreno di gioco dello stadio "NSB Arkādija".

Riccardo SAPONARA 7,5: assist vincente per Barak in apertura, gol spaziale a chiudere il primo tempo. E le sue solite giocate di altissima qualità. Strepitoso.

Mister Vincenzo ITALIANO 7: non sarà arrivato il primo posto, ma una nuova vittoria e con un bel tris. E, come diceva qualcuno (nella fattispecie Alberto Zaccheroni, "vincere aiuta a vincere".

Le pagelle del Rigas Futbola Skola

(3-4-3): Steinbors voto 4.5; Dubra sv (3' Mares 6.5 - 59' Sorokins 6), Stuglis 6, Lipuscek 6.5; Vlalukin 6, Zjuzins 5 (59' Friesenbichler 6.5), Saric 5 (73' Zaleiko 6), Maksimenko 5; Simkovic 5 (46' Emerson Santana 6.5), Ilic 6.5, Rakels 5. All.: Morozs 5.5.

