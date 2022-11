La Fiorentina surclassa i lettoni a domicilio con un netto 3-0, maturato interamente nel primo tempo grazie agli acuti, tutti di ottima fattura, di Barak, Cabral e Saponara. Da Istanbul, tuttavia, non arrivano buone notizie: col punteggio di 3-1, infatti, il Basaksehir - in vantaggio negli scontri diretti - regola gli scozzesi degli Hearts. Turchi primi e qualificati agli ottavi di finale Conference, traguardo che la band di Italiano, in qualità di seconda, potrà raggiungere superando - nei playoff - una delle terze classificate che scenderanno dall'Europa League. Resta il forte rammarico per il match letteralmente sprecato coi lettoni all'andata, in cui al "Franchi" finì 1-1. Questa la classifica finale del gruppo A: Basaksehir e Fiorentina 13 punti; Hearts 6; RFS 2.

Il tabellino

RFS-FIORENTINA 0-3

RFS (3-4-3): Steinbors; Dubra (3' Mares - 59' Sorokins), Stuglis, Lipuscek; Vlalukin, Zjuzins (59' Friesenbichler), Saric (73' Zaleiko), Maksimenko; Simkovic (46' Emerson Santana), Ilic, Rakels. All.: Morozs.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura (46' Bianco), Mandragora (46' Zurkowski), Barak (76' Maleh); Ikoné (59' Di Stefano), Cabral (59' Jovic), Saponara. All.: Italiano.

Arbitro: Mads-Kristoffer Kristoffersen (Danimarca).

Gol: 7' Barak (F), 45' Cabral (F), 45'+1 Saponara (F).

Assist: - Saponara (F, 0-1), Barak (F, 0-2), Ikoné (F, 0-3).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Zjuzins, Martinez Quarta, Venuti, Bianco.

Il momento social

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

7' - GOL DELLA FIORENTINA CON CON BARAK! Gran cross dalla sinistra, a fondo campo, di Saponara e colpo di testa sul primo palo dell'ex Verona. Steinbors non trattiene e la palla finisce in fondo al sacco: 0-1!

9' - ATTENZIONE A IKONE! L'ex Lille si libera bene al limite dell'area piccola di Mares ma conclude rasoterra debolmente: Steinbors neutralizza.

12' - ALTRO CROSS DI SAPONARA E ALTRO STACCO DI BARAK! Palla, questa volta, fuori di poco.

23' - IKONE! Sinistro a giro dal limite dell'area: palla che sfiora la traversa.

43' - PRIMA OCCASIONE PER IL RIGAS FUTBOLA SKOLA! Al primo affondo nella metà campo viola, bel cross mancino di Mares e colpo di testa imperioso di Ilic, che salta su Igor e conclude di pochissimo alto sopra la traversa.

45' - GOL DELLA FIORENTINA CON CABRAL! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto sulla destra, delizioso tacco di Barak per la spaccata da pochi passi per l'ex Basilea, che insacca facendo passare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore avversario Steinbors: 0-2!

45'+1 - GOL DELLA DELLA FIORENTINA CON SAPONARA! Dopo aver ricevuto da Ikoné, destro a giro al fulmicotone dai 20 metri: palla sotto l'incrocio dei pali e rete bellissima dello 0-3!

65' - LUNGO LANCIO DI BARAK PER JOVIC che, a tu per tu col portiere, viene ingannato dal rimbalzo malandrino sul pessimo terreno di gioco di Riga!

72' - GRAN PARATA DI TERRACCIANO! Intervento strepitoso sul colpo di testa di Lipusek con palla indirizzata sotto la traversa dopo la punizione di Friesenbichler!

76' - DI STEFANO DA DUE PASSI SU CROSS DI DAPONARA! Palla sull'esterno della rete. Decisiva la devizione di Lipusek!

80' - GOL ANNULLATO ALL'RFS DOPO UN'ALTRA PARATISSIMA DI TERRACCIANO SUL TIRO ANGOLATISSIMO, DAL LIMITE, DI EMERSON SANTANA! Il tap in Vlalukin è arrivato poi in posizione di offside.

Il migliore

Saponara. Assist vincente per Barak in apertura, gol spaziale a chiudere il primo tempo. E le sue solite giocate di altissima qualità. Strepitoso.

Il peggiore

Steinbors. Grosse responsbilità dell'estremo difensore lettone sulla rete di Barak, in cui praticamente smanaccia dentro la sua porta.

Le pagelle

