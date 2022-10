l’Istanbul Basaksehir allenato da Emre Belözoğlu. I turchi guidano la classifica con 10 punti e non hanno ancora subito nemmeno un gol. Sono già qualificati ma hanno interesse a mettere in cassaforte il primo posto, per il quale proprio i viola vorrebbero tentare l’agguato. Scalzare Okaka e compagni dal vertice del gruppo A è una missione quasi impossibile, visto che Nico Gonzalez non sarà della sfida, Jovic invece potrebbe tornare dal 1’ con Ikoné e Kouamé a supportarlo. Barak e Bonaventura in ballottaggio. Un’altra vittoria, dopo le due dimostrazioni di forza contro l’Heart of Midlothian , permetterebbe alla formazione di Vincenzo Italiano di staccare uno dei pass a disposizione per la fase finale della Conference League con una giornata di anticipo. Lo stesso traguardo potrebbe ottenerlo però anche in caso di mancato successo degli scozzesi contro l'RFS. I viola sono quindi abbastanza al sicuro sebbene a Firenze arrivi la squadra più forte del girone,allenato da. I turchi guidano la classifica con 10 punti e non hanno ancora subito nemmeno un gol. Sono già qualificati ma hanno interesse a mettere in cassaforte il primo posto, per il quale proprio i viola vorrebbero tentare l’agguato. Scalzaree compagni dal vertice del gruppo A è una missione quasi impossibile, visto che il primo scontro diretto in Turchia è terminato 3-0 per i padroni di casa . Tuttavia, la Fiorentina proverà almeno a chiudere il discorso qualificazione con una giornata d’anticipo. La delusione per il finale del match contro l’Inter è ancora viva. La squadra è in ripresa però è fragile, in Serie A ha perso tre delle ultime quattro sfide e si trova al quattordicesimo posto. Dall’Europa allora può arrivare lo slancio per ripartire.non sarà della sfida,invece potrebbe tornare dal 1’ cona supportarlo.in ballottaggio.

FIORENTINA-BASAKSEHIR: LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3) – Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Duncan; Ikoné, Jovic, Kouamé. All.: Italiano.

BASAKSEHIR (4-3-3) – Sengezer; Junior, Ndayishimiye, Duarte, Kaldirim; Aleksic, Biglia, Ozcan; Turuc, Okaka, Gurler. All.: Emre Belözoğlu

ARBITRO – Allard Lindhout (Olanda)

FIORENTINA-BASAKSEHIR: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

La sfida tra Fiorentina e Basaksehir, in programma giovedì 27 ottobre alle ore 18:45, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Inoltre, sarà possibile vedere il match su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). In streaming anche su Sky Go e Now.

FIORENTINA-BASAKSEHIR: LE STATISTICHE OPTA

- La Fiorentina prima del ko contro il Basaksehir per 3-0 aveva vinto tutti i sei precedenti contro formazioni turche in coppe europee, addirittura con cinque clean sheet.

- Il Basaksehir non ha mai pareggiato in tre incontri con club italiani in coppe europee: due sconfitte vs Roma nella fase a gironi dell’Europa League 2019/20 e la vittoria dello scorso 15 settembre vs Fiorentina.

- La Fiorentina ha vinto gli ultimi due match di Conference League. L’ultima volta che i viola hanno inanellato tre successi consecutivi in Europa era il novembre 2016 e si trattava dell’Europa League.

- La Fiorentina ha perso solo una delle ultime sei partite casalinghe nella fase a gironi in competizioni europee, dopo che era stata a secco di vittorie per le precedenti quattro. I viola hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 19 partite europee al Franchi.

- Il Basaksehir è imbattuto in questa stagione in competizioni europee (7V 3P) ed ha segnato almeno tre gol in sei delle ultime otto gare.

- I turchi sono gli unici a non aver ancora subito gol in questa Conference League, quattro clean sheet di fila.

- Il Basaksehir vanta la miglior difesa anche nel campionato turco (4 gol subiti). Nella Süper Lig la squadra di Istanbul è al quarto posto dietro a Fenerbahce, Adana Demirspor e Trabzonspor.

- I cinque gol della Fiorentina contro l’Heart of Midlothian sono un record per questa edizione della Conference League. Nessuna squadra ha segnato più reti in una singola partita.

- La Fiorentina è la seconda squadra di questa Conference League per palloni giocati in area avversaria (157), dietro allo Slavia Praga. Mentre il Basaksehir ha la percentuale più alta di passaggi riusciti nella metà campo avversaria (86%; Fiorentina, 82%).

- Il Basaksehir ha totalizzato più di 600 passaggi riusciti in tre delle quattro partite della fase a gironi in questa Conference League, solo il Silkeborg è riuscita a fare lo stesso in più di un match.

- Christian Kouamé è il giocatore della Fiorentina che ha preso parte a più gol in questa edizione della Conference League: un gol e tre assist, di cui due nell’ultimo match contro l’Heart of Midlothian. L’ultimo calciatore viola a fornire due assist in una singola sfida europea era stato Juan Cuadrado nel 2013.

- Stefano Okaka ha segnato tre gol in quattro match di questa Conference League. La Fiorentina è la sua vittima preferita tra i club di Serie A. Contro i viola è andato infatti a segno ben tre volte, di cui una doppietta con la maglia dell’Udinese nel 2020.

