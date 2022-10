Fiorentina-Basaksehir: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in tv e live streaming

CONFERENCE LEAGUE – Chiudere il discorso qualificazione. Questo l’imperativo della formazione di Italiano per la sfida contro il temibile Basaksehir di Emre. I viola hanno un buon margine di vantaggio su Hearts e RFS Riga ma il passaggio del turno non è ancora matematico. La Fiorentina deve riscattarsi per lo 0-3 dell’andata e per il finale amaro contro l’Inter. Jovic potrebbe essere titolare.