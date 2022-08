La Fiorentina torna in Europa dopo 5 anni di assenza. girone A al quale parteciperanno Basaksehir, Hearts e RFS Riga. Un sorteggio positivo. I toscani hanno infatti evitato Villarreal e West Ham che si trovavano in prima fascia, come pure Nizza e Anderlecht che erano le più temibili della terza fascia. Gli uomini di Italiano possono allora sognare il primo posto, anche se non sarà banale visto il calendario più concentrato che rende ancora più importanti i dettagli. Decisivo il salvataggio di Terracciano nelle battute finali dello spareggio contro il Twente. La formazione di Italiano ha dimostrato maturità, il tecnico ha persino schierato molte seconde linee nel doppio confronto e queste hanno dato ottime risposte. La qualificazione ottenuta è stata quindi meritata. Ad accogliere i viola in Conference League c’è ilal quale parteciperanno. Un sorteggio positivo. I toscani hanno infatti evitato Villarreal e West Ham che si trovavano in prima fascia, come pure Nizza e Anderlecht che erano le più temibili della terza fascia. Gli uomini di Italiano possono allora sognare il primo posto, anche se non sarà banale visto il calendario più concentrato che rende ancora più importanti i dettagli.

Ad

CONFERENCE LEAGUE 2022-23, GIRONE A: LE AVVERSARIE DELLA FIORENTINA

Serie A Derby toscano di lotta e arbitro ko: Empoli-Fiorentina 0-0 21/08/2022 ALLE 16:22

Basaksehir (TUR)

Hearts (SCO)

RFS Riga (LAT)

CONFERENCE LEAGUE 2022-23, GIRONE A: IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

CONFERENCE LEAGUE 2022-23, GIRONE A: DOVE VEDERE I MATCH IN TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire tutte le partite della Conference League 2022-23 sui canali di Sky. In streaming, invece, le partite saranno visibili attraverso le app o piattaforme di DAZN (solo alcune), NOW e Sky Go. Per ogni giornata, infine, TV8 trasmetterà in chiaro qualche partita, specialmente quelle della Fiorentina, e queste saranno a disposizione anche in streaming sul sito di TV8.

Roma campione, la cavalcata in Conference League in 220"

Serie A Nuovo incubo Radu: papera al 95', Fiorentina-Cremonese 3-2 14/08/2022 ALLE 16:21