Fiorentina in Conference League, dopo il Gruppo A, la squadra di Vincenzo Italiano ospita al Franchi i campioni lettoni del RFS Riga. C'è tanta attesa per la squadra toscana, che, la Viola chiuse al primo posto il Gruppo J salvo poi uscire ai sedicesimi di finale contro il Borussia Monchengladbach. Italiano, scacciata l'emozione dell'esordio europeo, HJK Helsinki nel primo turno preliminare di Champions League e aver superato nello spareggio i nordirlandesi del Linfield solamente ai calci di rigore. Esordio casalingo per laindopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus nell'ultima partita di campionato. Nella prima giornata del, la squadra di Vincenzo Italiano ospita al Franchi i campioni lettoni del. C'è tanta attesa per la squadra toscana, che, superato il Twente nello spareggio , torna a disputare una partita dei gironi di una coppa europea dopo 5 anni dall'ultima volta. Allora fu l'Europa League echiuse al primo posto il Gruppo J salvo poi uscire ai sedicesimi di finale contro il. Italiano, scacciata l'emozione dell'esordio europeo, resta concentrato sulla partita e non sottovaluta la squadra lettone . L'RFS Riga si è guadagnato l'accesso alla Conference League dopo esser stato eliminato dall'nel primo turno preliminare di Champions League e aver superato nello spareggio i nordirlandesi delsolamente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Mandragora, Maleh; Ikone, Cabral, Saponara. All. Italiano

RFS RIGA (4-3-3): Ceriauskas; Vlalukin, Maksimenko, Dubra, Mares; Jatta, Panic, Zaleiko; Deocleciano, Simkovic, Bill. All. Morozs

FIORENTINA-RFS RIGA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE-STREAMING

Fiorentina-RFS Riga, giovedì 8 settembre ore 18:45, sarà trasmessa in TV su Sky Sport Action (206). La sfida sarà visibile anche in LIVE-Streaming su DAZN, Sky Go e NOWTV. Sul sito e sulla app di Eurosport avrete invece la possibilità di seguire la diretta testuale della partita.

FIORENTINA-RFS RIGA, I PRECEDENTI

È la prima volta che Fiorentina e RFS Riga si affrontano a livello europeo. Non esistono nemmeno precedenti tra le squadre italiane e i campioni in carica di Lettonia.

