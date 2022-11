Igli Tare corregge il tiro e spiega che i biancocelesti di Sarri da febbraio, onoreranno questo torneo e proveranno anche a metterselo in bacheca. Aveva definito – qualche settimana fa - la Conference League, la coppa dei perdenti , ora che però la sua Lazio si trova a giocarsela questa competizione:corregge il tiro e spiega che i biancocelesti di Sarri da febbraio, onoreranno questo torneo e proveranno anche a metterselo in bacheca.

Un netto cambio di pensiero quello del direttore sportivo laziale ma necessario – sia per smorzare le polemiche, maturate in questi giorni di vigilia di derby con la Roma , sia perché ora che è retrocessa dall’Europa League , la Lazio ha il dovere di provare a vincere un trofeo europeo che manca dalla stagione 1999-2000, quando la squadra allenata da Eriksson vinse la Supercoppa Europea, pochi mesi dopo essersi aggiudicata la Coppa delle Coppe.

Ad

Per la crescita della società sarebbe importante che la Lazio giocasse ogni anno nella massima competizione europea (la Champions League, ndr). Ora che siamo in Conference – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - voglio che la Lazio la onori fino in fondo. Dobbiamo fare il massimo per vincerla. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità”.

Serie A Tare all'attacco: "Juve, Milan, Inter e Roma tecnicamente fallite" 16/10/2022 ALLE 09:41

Tare ha così corretto il tiro dopo essere stato pungolato anche da José Mourinho, che giovedì dopo la vittoria in Europa League contro il Ludogorets che ha garantito ai giallorossi la qualificazione ai playoff di Europa League, aveva asserito: “La Lazio ora è favorita, anche se a Tare quella competizione non piace". Uno sfottò su cui il direttore sportivo biancoceleste ha preferito glissare, rimarcando come nei prossimi mesi a Sarri e giocatori sarà rimarcato l’importanza di lottare per il quarto posto e provare a vincere la Conference League.

Sarri: "Ora la Lazio ha grande qualità, ma le squadre forti la mantengono per mesi"

UEFA Europa Conference League Fiorentina e Lazio: le possibili avversarie ai playoff IERI ALLE 22:12