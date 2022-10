Calcio

Italiano verso Fiorentina-Istanbul Basaksehir: "Dobbiamo svegliarci"

CONFERENCE LEAGUE - Il tecnico della Fiorentina parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Istanbul Basaksehir e commenta le parole di Bonaventura che, al termine del match perso 4-3 con l'Inter in campionato, aveva sottolineato la mancanza di un bomber come Vlahovic: "Ho parlato con Jack e, in sintesi, è quanto ci diciamo da inizio anno".

00:01:27, un' ora fa